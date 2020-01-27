«داعش» يعلن بدء استهداف إسرائيل عبر تسجيل صوتي جديد

علم تنظيم داعش ملقى على الأرض في بلدة الباغوز السورية. (أ ف ب)

أعلن تنظيم «داعش» بدء «مرحلة جديدة» تستهدف إسرائيل في تسجيل صوتي نُسب للناطق باسمه وتناقلته الإثنين حسابات جهادية على تطبيق «تلغرام».

وقال الناطق أبو حمزة القرشي في تسجيل مدته أكثر من 37 دقيقة إن زعيم تنظيم «داعش» الجديد، أبا إبراهيم الهاشمي القرشي، «عزم على مرحلة جديدة ألا وهي قتال اليهود واسترداد ما سلبوه من المسلمين»، وفق «فرانس برس».

وقال: «لا زالت عيون أجناد الخلافة في كل مكان على بيت المقدس»، متعهدًا بهجمات كبيرة «في قادم الأيام». ودعا التنظيم المتطرف إلى إفشال «صفقة القرن»، في إشارة إلى خطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي من المفترض أن يعلنها قريبًا الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي نهاية أكتوبر، أعلن تنظيم «داعش» تعيين أبا إبراهيم الهاشمي القرشي ليخلف زعيمه السابق أبو بكر البغدادي الذي قتل في نهاية أكتوبر في عملية عسكرية أميركية في محافظة إدلب، شمال غرب سورية.

وفقد التنظيم المتطرف العام الماضي كافة المناطق التي سيطر عليها في سورية والعراق وطبق فيها قواعده المتشددة، إلا أن خلاياه النائمة لا تزال ناشطة في البلدين، كما في دول أخرى في المنطقة العربية وفي أفريقيا وآسيا.

وتبنى التنظيم الذي استهدف دولاً عدة خلال السنوات الماضية، مرات معدودة هجمات في إسرائيل.