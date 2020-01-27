تفكيك 7 قنابل من زمن الحرب العالمية في ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية، الأحد، أن خبراء إزالة الألغام فككوا سبع قنابل تعود إلى الحرب العالمية الثانية على الموقع المستقبلي لأول مصنع أوروبي لشركة السيارات الأميركية «تيسلا» قرب برلين، وقال ناطق باسم الشرطة الألمانية لوكالة «دي بي إيه» للأنباء إن عملية تفكيك القنابل «تمت بلا أية مشكلة».

وكانت القنابل صغيرة نسبيًّا، وقد أسقطتها المقاتلات الأميركية أثناء الحرب العالمية الثانية، فقد اشترت «تيسلا» الأسبوع الماضي أرضًا مساحتها 300 هكتار في غرونهايديه، شرق برلين، مقابل 40.9 مليون يورو.

وتتوقع «تيسلا» أن هذا المصنع، وهو الأول في أوروبا، سيبدأ العمل في العام 2021 وسينتج 500 ألف سيارة كل سنة، بما في ذلك سيارات الدفع الرباعي وسيارات السيدان، وقد جرى انتقاد المشروع بسبب موقعه في منطقة مليئة بالأشجار، ويدِّعي المنتقدون أن عملية إزالة الغابات قد تسبب أضرارًا للحياة البرية المحلية وإمدادات مياه الشرب، لكن مؤسس «تيسلا»، إيلون ماسك، قال إن المصنع سيتم إنشاؤه «على جزء صغير فقط» من المنطقة.