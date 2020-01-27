هيلاري كلينتون تحذر من «أربع سنوات إضافية» لرئاسة ترامب

أكدت هيلاري كلينتون أثناء مشاركتها في مهرجان «سندانس» السينمائي، حيث تعرض سلسلة وثائقية عن سيرتها الذاتية باسم «هيلاري»، أن الولايات المتحدة لا يجب أن تتحمل «أربع سنوات إضافية» من رئاسة دونالد ترامب، وأنها تفعل «كل ما بوسعها» لضمان فوز الديمقراطيين في انتخابات 2020.

وقبيل بدء العرض الأول العالمي للسلسلة الوثائقية التي أخرجتها نانيت بورستين لمنصة العرض عبر الإنترنت «هولو»، أجرت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة والمرشحة للانتخابات الرئاسية العام 2016، عدة مقابلات على السجادة الحمراء، محاطة بعناصر أمن في مشهد غير شائع خلال هذا المهرجان السينمائي المستقل.

وعند سؤالها حول الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقبل أيام من انطلاق الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، قالت كلينتون دون ذكر اسم دونالد ترامب: «أعتقد أن علينا الفوز. لا أعتقد أننا قادرون على تحمل أربع سنوات إضافية مع الرئيس المنتهية ولايته».

وأضافت: «سيكون ذلك خطيرًا جدًّا على ديمقراطيتنا، وسأفعل كل ما بوسعي، لأضمن، هذه المرة، فوز الديمقراطيين».

مرتدية معطفًا أسود مع ابتسامة هادئة على وجهها، أوضحت كلينتون لـ«فرانس برس» التحديات التي ترى أنها تنتظر فريقها السياسي خلال الأشهر والأسابيع المقبلة، وقالت: «علينا أن نقوم بعمل أفضل من المعسكر المقابل، لأنهم منظمون جدًّا، ممولون بشكل مذهل، ويستفيدون من مساعدة خارجية».

النصر في متناول اليد

وأوضحت كلينتون: «على معسكرنا أن يقف بوجه إلغاء ناخبين، والتعامل مع التهديد الحقيقي للقرصنة واستخدام وثائق مسروقة لأهداف عدائية، والتصدي للمعلومات والدعاية الزائفة التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وحماية جهازنا الانتخابي...إذًا لدينا عمل كثير»، لكنها اعتبرت مع ذلك أن النصر في متناول اليد، قائلة: «علينا أن نفوز لأنني أعتقد أن الناس رأوا وعود هذه الإدارة المنكوثة وإخفاقاتها. لكن علينا تخطي كل العوائق التي (يضعها) الجمهوريون في طريقنا».

وكان عرض السلسلة الوثائقية التي تروي حياة هيلاري كلينتون ومسارها المهني إحدى أكثر اللحظات المنتظرة في مهرجان «سندانس»، أكبر المهرجانات السينمائية في الولايات المتحدة، الذي يختتم في فبراير في بارك سيتي في جبال ولاية يوتا في غرب البلاد، وهذا المسلسل الذي يمتد على أربع ساعات وأربع حلقات مدة كل منها ساعة واحدة، قدم في البداية على أنه عرض لكواليس حملة كلينتون الانتخابية في العام 2016، تستخدم فيه نحو 1700 ساعة من مقاطع فيديو صورها فريق كلينتون حينها.

وقالت كلينتون: «اعتقدت أنه سيكون من الرائع أن يحصل الناس على فرصة مشاهدة ذلك»، مضيفة: «لكن بعد العمل على المواد، جاؤوا إلي وقالوا لي: أتعلمين، نحن أمام قصة أكبر هنا، نريد أن نروي قصة حياتك، والحديث عن مسيرة امرأة في السياسة، فوافقت، وقلت أجل، لنفعل ذلك».

وفي وقت تعيش فيه السينما الوثائقية حقبة ذهبية، لاسيما بسبب منصات العرض عبر الإنترنت، أعربت كلينتون عن قناعتها بأن مسلسلًا مثل «هيلاري» يوفر نظرة جديدة حول السياسة والقضايا الراهنة، وقد تحتوي السلسلة على قضايا مثيرة للجدل أيضًا. وسربت مقاطع تظهر هيلاري كلينتون تنتقد فيها بشدة منافسها في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية للعام 2016 بيرني ساندرز، قائلة: «لا أحد يحبه، لا أحد يريد العمل معه».

لكن مخرجة العمل نانيت بورستين، التي ترشحت لجائزة «أوسكار» العام 2000 عن فيلمها الوثائقي «على الحبال» الذي يروي قصة ثلاثة ملاكمين شباب ومدربهم، لا تخشى إثارة الجدل، وأوضحت لـ«فرانس برس» إن «صلب الوثائقي هو أن نظهر إلى أي مدى وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون هي شخصية انقسامية»، مضيفة: «هي محبوبة ومكروهة في الوقت نفسه، وهدفنا أن نظهر ذلك. لا أشك لثانية واحدة بأن ردة الفعل على هذا الفيلم ستكون كذلك أيضًا».