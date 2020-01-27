خروج طائرة إيرانية عن المدرج أثناء هبوطها

صورة اُلتقطت بتاريخ 27 يناير 2020 لطائرة الركاب الإيرانية في بندر ماهشهر (فرانس برس).

خرجت طائرة ركاب إيرانية عن المدرج لدى هبوطها اليوم الإاثنين في مدينة بندر ماهشهر (جنوب غرب)، وانحرفت إلى طريق مجاور دون التسبب بسقوط ضحايا.

وقال التلفزيون الرسمي في إيران نقلاً عن المدير العام لمطارات محافظة خوزستان، محمد رضا رضائي، إنه «لدى وصوله إلى مطار ماهشهر، تأخر الطيار في الهبوط؛ ما تسبب بعدم تمكنه من النزول على المدرج»، مضيفًا أن ذلك تسبب في خروج الطائرة عن المدرج وتوقفها في الشارع قرب المطار، حسبما ذكرت وكالة «فرانس برس».

وكانت الطائرة المصنعة من قبل شركة «ماكدونيل دوغلاس» والتابعة لخطوط (كاسبين) الإيرانية قادمة من مطار مهرآباد في طهران وعلى متنها 135 راكبًا، إضافة إلى أفراد الطاقم. وذكر التلفزيون الرسمي أن جميع الذين كانوا على متنها وصلوا بسلام.

كما ذكر التلفزيون أن العجلة الخلفية للطائرة انكسرت، مشيرًا إلى أن الطائرة كانت تتحرك بلا عجلات قبل أن تتوقف.

وأوضحت هيئة الطيران الإيرانية أن التحقيق لا يزال جاريًا لمعرفة أسباب الحادثة.

وكانت إيران تخطط لتطوير أسطولها من الطائرات بعدما رُفعت العقوبات التي كانت مفروضة عليها في اتفاقية 2015 النووية بين طهران والدول الكبرى؛ لكن عندما انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق في 2018 وأعاد فرض العقوبات الاقتصادية، ألغت وزارة الخزانة الأميركية رخص شركتي «بوينغ» و«إيرباص» لبيع طائرات الركاب إلى طهران.