أنظار الأميركيين صوب أيوا قبل أسبوع من أول انتخابات تمهيدية ديموقراطية

مشاركون في حملة انتخابية للمرشح الديموقراطي بيرني ساندرز في أيوا، 25 يناير 2020. (أ ف ب)

يضاعف مرشّحو الحزب الديموقراطي الطامحون للفوز بالترشّح عن حزبهم للاستحقاق الرئاسي الأميركي جهودهم في أيوا التي تُجري بعد نحو أسبوع أول تصويت في الانتخابات التمهيدية الحزبية، محاولين الاستفادة من فترة توقف قصيرة في محاكمة الرئيس دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ في واشنطن.

وعادة ما تكتسب أيوا، التي تفتتح عادة الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي وتجري فيها هذه السنة في 3 فبراير، دورا يتخطى حجمها التمثيلي الحقيقي إذ ترسم الصورة الأولى للمعركة التمهيدية. لكن مع كثرة المرشّحين للانتخابات المقبلة، يصعب التكهّن بهوية الفائزن، وفق «فرانس برس».

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أظهر استطلاع أجرته صحيفة «نيويورك تايمز» تقدّم المرشّح التقدّمي بيرني ساندرز في أيوا بفارق سبع نقاط عن ثلاثة منافسين متعادلين في ما بينهم: الرئيس السابق لبلدية مدينة ساوث-بند في ولاية إنديانا بيت بوتيدجاج، ونائب الرئيس السابق جو بايدن، وسناتورة ماساتشوستس إليزابيث وارن.

لكن وارن، صاحبة أكبر فريق عمل انتخابي في أيوا والتي تصدّرت سابقا استطلاعات الآراء في الولاية، نالت السبت دعما له تأثيره من صحيفة كبرى في أيوا هي «دي موين ريجيستر» التي وصفتها بأنها «أفضل قائدة للأوقات الراهنة».

في الأثناء، لا يزال بايدن يتصدّر السباق على الصعيد الوطني وفق الاستطلاعات، وكان بوتيدجاج قد تصدّر سابقا الاستطلاعات في الولاية فيما تسعى السناتورتان وارن وإيمي كلوبوتشار للاستفادة من الدعم المعلن من صحيفة «تايمز» لهما معا.

تداعيات محاكمة ترامب

وقد تخلط محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ الأوراق، إذ سيكون كل من المرشحين ساندرز وكلوبوتشار ومايك بينيت أعضاء في هيئة المحلفين، ما سيؤدي موقتا إلى تعليق حملاتهم الانتخابية وسيعطي بايدن وبوتيدجاج وغيرهم أفضلية جزئية.

لكن تعليق جلسة المحاكمة ظهر السبت سمح للمرشحين الأعضاء في هيئة المحلفين أن يستفيدوا من يوم ونصف اليوم لاستئناف حملاتهم الانتخابية قبل العودة إلى واشنطن.

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والأحد صرّحت كلوبوتشار لشبكة «ايه بي سي» الإخبارية الأميركية «ما ان انتهينا من جلسة الاستماع في الأمس توجّهت إلى أيوا وشاركت في ثلاثة تجمعات وسأشارك في ثلاثة تجمعات اليوم». ونالت كلوبوتشار السبت دعم أكبر صحيفة في ولاية نيوهامشير التي تجري الجولة الثانية من الانتخابات التمهيدية في 11 فبراير.

واعتبرت صحيفة «يونيون ليدر» أن لدى كلوبوتشار «قدرة على جمع الصفوف بدلا من تفريقها، والقوة والعزيمة لمقارعة» ترامب.

غياب العدالة

والسبت بدأ فريق الدفاع عن ترامب مرافعاته أمام مجلس الشيوخ في واشنطن، وقد شدد فريق الدفاع على أن ترامب «لم يرتكب اي خطأ» في طريقة التعاطي مع الرئيس الأوكراني. وكان الادعاء في المحاكمة قد شدد في مرافعاته على أن ترامب حجب مساعدة لأوكرانيا للضغط على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي من أجل فتح تحقيق بحق بايدن ونجله هانتر.

والأسبوع المقبل ستكون أمام أعضاء مجلس الشيوخ مهلة 16 ساعة لطرح أسئلة وبحث مسألة استدعاء الشهود. والأحد حضّتهم كلوبوتشار على القيام بذلك قائلة إن «غياب الشهود وغياب الأدلة يساويان غياب العدالة»، مضيفة «لا يمكن إجراء محاكمة من دون شهود».

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وتؤدي المجالس الانتخابية في أيوا دورا مؤثرا إنما غير حاسم في ترجيح كفة أي مرشح. وتليها هذا العام ولايات نيوهامشير (11 فبراير) ونيفادا (22 فبراير) وكارولاينا الجنوبية (29 فبراير). وأيوا ونيوهامشير ولايتان صغيرتان غالبية ناخبيهما من ذوي البشرة البيضاء، ولا تشكلان نموذجا للقاعدة الانتخابية.

وفي 3 مارس ستصوت 14 ولاية في يوم «الثلاثاء الخارق» (سوبر تيوزداي) بينها كاليفورنيا وتكساس، وهما من الولايات الأكثر كثافة بالسكان.

وفي المؤتمر الوطني للحزب الديموقراطي الذي سيعقد في 13 يوليو في مدينة ميلووكي في ولاية ويسكونسن سيسمي الديموقراطيون رسميا مرشّحهم لخوض الاستحقاق الرئاسي. ويعقد الحزب الجمهوري مؤتمره الوطني بعد 11 يوما في مدينة تشارلوت في ولاية كارولاينا الشمالية.