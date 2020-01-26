تركيا والجزائر توقعان اتفاقية لتأسيس مجلس تعاون «رفيع المستوى»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 يناير 2020, 06:44 مساء
توقيع اتفاقية بين الرئيس الجزائري ونظيره التركي. (واج)

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، توقيع اتفاقية مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لتأسيس مجلس تعاون رفيع المستوى.

وقال إردوغان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري في الجزائر العاصمة، اليوم الأحد، «قررنا نقل تعاوننا (بين تركيا والجزائر) إلى أعلى المستويات عن طريق تأسيس مجلس تعاون رفيع المستوى، وتم التوقيع على هذه الاتفاقية»، بحسب وكالة أنباء الجزائر «واج».

اتفاق جزائري تركي على تنفيذ مقررات مؤتمر برلين

وأضاف: «نخطط لعقد أول اجتماع في أقرب وقت ممكن». ولفت إردوغان إلى أنه اتفق مع الرئيس الجزائري على «رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من 5 مليارات دولار». من جانبه، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن زيارة مرتقبة له إلى تركيا بدعوة من نظيره التركي رجب طيب إردوغان لبحث التعاون بين البلدين.

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