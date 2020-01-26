رئيس فريق الادعاء في محاكمة الرئيس الأميركي يتهم ترامب بتهديده على «تويتر»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 يناير 2020, 06:11 مساء

 قال آدم شيف رئيس فريق النواب الديمقراطيين الذي يتولى الادعاء في محاكمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ الأحد إنه يعتقد أن الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري تعمد تهديده عندما كتب على تويتر إنه «لم يدفع الثمن» بعد.

وشن ترامب في وقت سابق من يوم الأحد هجوما جديدا على الديمقراطيين وفي مقدمتهم شيف على خلفية المحاكمة التي تجري بمجلس الشيوخ وقال على تويتر «لم يدفع الثمن بعد عما فعله ببلادنا»، بحسب «رويترز».

وردا على سؤال في مقابلة مع شبكة تلفزيون «إن.بي.سي» عما إذا كان يعتبر ذلك تهديدا قال شيف «أعتقد أنه قُصد به ذلك».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

توقف الملاحة الجوية في طرابلس يبعد ليبيا عن الأولمبياد الأفريقي الخاص
رياضة محلية
قائمة بأسماء الدول التي ظهر فيها فيروس كورونا وعدد الإصابات والوفيات
دولى
«تعليم الوفاق» تستطلع مخاوف طلاب الثانوية العامة في جلسة حوارية
ليبيا
بيان هام لمؤسسة النفط يرصد آثار إقفال موانئ التصدير على إنتاج الخام والمشتقات ...
ليبيا
الخمسي: لهذا السبب سيرتبك منتخب ليبيا
رياضة محلية
فيديو: الصين تسابق الزمن لبناء مستشفى في 6 أيام لعلاج مرضى فيروس «كورونا»
دولى
غسان سلامة: رصدنا 50 خرقًا لهدنة وقف إطلاق النار.. ومؤتمر برلين «لم يمنع» توريد ...
ليبيا
أبو عرابة: نحتاج إلى دعم الدولة.. ولا إعمار لتاورغاء دون أهلها وشبابها
ليبيا
مصير غامض ينتظر المرتزقة الأجانب في حرب طرابلس
ليبيا
«مسار جنيف».. هل يشكل فرصة جديدة لحل الأزمة على طاولة ليبية
ليبيا
جريدة الوسط: «برلين».. عودة إلى العملية السياسية أم مربع «الصخيرات»؟
ليبيا
السجن 19 عاما لمصطفى الإمام المتهم الثاني في «هجوم بنغازي»
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تفاصيل الأيام الأخيرة في المملكة المتحدة قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي