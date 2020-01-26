رئيس فريق الادعاء في محاكمة الرئيس الأميركي يتهم ترامب بتهديده على «تويتر»

قال آدم شيف رئيس فريق النواب الديمقراطيين الذي يتولى الادعاء في محاكمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ الأحد إنه يعتقد أن الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري تعمد تهديده عندما كتب على تويتر إنه «لم يدفع الثمن» بعد.

وشن ترامب في وقت سابق من يوم الأحد هجوما جديدا على الديمقراطيين وفي مقدمتهم شيف على خلفية المحاكمة التي تجري بمجلس الشيوخ وقال على تويتر «لم يدفع الثمن بعد عما فعله ببلادنا»، بحسب «رويترز».

وردا على سؤال في مقابلة مع شبكة تلفزيون «إن.بي.سي» عما إذا كان يعتبر ذلك تهديدا قال شيف «أعتقد أنه قُصد به ذلك».