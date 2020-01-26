الهند تحتفل بيوم الجمهورية بالصواريخ النووية (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 يناير 2020, 05:45 مساء

احتفلت الهند، الأحد، بيوم الجمهورية عبر عرض عسكري في العاصمة نيودلهي، تميز بظهور أنظمة الصواريخ ذات القدرة النووية.

ويوافق يوم الجمهورية في الهند الذكرى الخمسين لوضع الدستور الديمقراطي للبلاد. وتجمع آلاف الهنود في نيودلهي وسط إجراءات أمنية مشددة لمشاهدة الاحتفالات، لا سيما العرض العسكري، الذي سعت الهند من ورائه لإظهار قوتها، وفق وكالة «أسوشيتد برس».

وخلال العرض، الذي استمر لمدة 90 دقيقة وبُث على الهواء مباشرة، سارت كتائب من الجيش في طريق «موكب الاحتفالات». وشاهد الهنود أرتال الدبابات، وقاذفات الصواريخ، وأنظمة الصواريخ ذات القدرة النووية، وكذلك الطائرات المقاتلة.

وإلى جانب العرض العسكري، نظمت احتفالات عروضًا مزخرفة تبرز التنوع الثقافي في الهند، حيث يرتدي رجال ونساء وأطفال ثيابًا ملونة ويقومون برقصات تقليدية، الأمر الذي قوبل بتصفيق حاد من المتفرجين.

وكان الرئيس البرازيلي غايير بولسونارو ضيف الشرف الرئيسي لاحتفالات هذا العام. وحصل بولسونارو على وسام الشرف من الرئيس رام ناث كوفيند، ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، في راشتراباتي بهوان، القصر الرئاسي مترامي الأطراف.

وانضم بولسونارو للزعيمين في مسيرة عسكرية عبر شارع مركزي قرب القصر الرئاسي. وقبل العرض، أشاد مودي بالجنود القتلى عند النصب التذكاري للحرب الذي شيد حديثًا في نيودلهي، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.

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