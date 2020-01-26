مقتل 19 جنديا‭ ‬إثر هجوم على معسكر وسط مالي

قال ناطق باسم الجيش ومسؤول محلي في مالي إن 19 جنديًّا قُتلوا وأُصيب خمسة آخرون في هجوم على معسكر للجيش في وسط البلاد قبل فجر يوم الأحد. ولم تتضح على الفور هوية المهاجمين.

قال بالكو با، وهو نائب المسؤول المحلي في مدينة نيونو القريبة، إن المهاجمين دخلوا المعسكر القريب من قرية سوكولو نحو الساعة الخامسة صباحًا بتوقيت غرينتش وفتحوا النار ودمروا بعض الإنشاءات وغادروا سريعًا، بحسب «رويترز».

وقال الناطق العسكري، ديران كوني، إن المعسكر أصبح فيما بعد تحت السيطرة وإن تعزيزات وصلت للموقع بينما يجري البحث عن المهاجمين. وقال حساب الجيش الرسمي على «تويتر» إن طائرة تم إرسالها لمراقبة الموقف.

وتنشط جماعات على صلة بتنظيمي «القاعدة» و«الدولة الإسلامية» في وسط وشمال البلاد، واُستخدمت من قبل تلك المنطقة كقاعدة انطلاق لهجمات على جنود ومدنيين في بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين ومناطق أخرى.

وقُتل 24 جنديًّا من مالي وأُصيب 29 عندما هاجم متشددون دورية في شمال البلاد في نوفمبر. كما أُصيب 20 شخصًا هذا الشهر في شمال البلاد من بينهم 18 من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من تشاد في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية تضم قوات من الأمم المتحدة، إضافة لقوات من فرنسا ومالي.