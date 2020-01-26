أكبر جريدة في ولاية آيوا تدعم إليزابيث وران ضد ترامب في انتخابات 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 يناير 2020, 01:51 مساء
المرشحة الديمقراطية إليزابيث وارن تتحدث في آيوا في 19 يناير 2020 (فرانس برس).

أعلنت جريدة «دي موين ريجستر» أكبر صحف ولاية آيوا الأميركية عن دعمها ترشّيح إليزابيث وارن عن الحزب الديمقراطي للاقتراع الرئاسي قبل أسبوع من بدء موسم انتخابات 2020 في الولاية.

وأفاد مجلس إدارة تحرير الجريدة في وقت متأخر السبت بأن إليزابيث وارن «ستدفع بأميركا التي تفتقد إلى المساواة في الاتجاه الصحيح»، حسبما نقلت عنها «فرانس برس».

ويمثل إعلان الجريدة دعما للسيناتورة عن ماساتشوستس قبل أيام على اجتماع المجالس الانتخابية في آيوا في الثالث من فبراير المقبل، وهو اليوم الأول من الانتخابات التمهيدية لاختيار المنافس الديمقراطي للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ووصفت الجريدة وارن بـ«المفكّرة والخبيرة في السياسات والعاملة بجد»، مضيفة أن «كفاءة وارن واحترامها للآخرين ووضعها كأول رئيسة للبلاد سيشكّل الرد المناسب لجهل وتحيّز المكتب البيضاوي في عهد ترامب ضد النساء ورهابه من الأجانب».

وفي رد فعلها، شكرت وارن الجريدة وقالت: «أهالي آيوا على استعداد لإحداث تغيير كبير وهيكلي وسأقاتل من كل قلبي من أجل الجميع في آيوا وفي أنحاء البلاد».

 

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