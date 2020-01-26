قائمة بأسماء الدول التي ظهر فيها فيروس كورونا وعدد الإصابات والوفيات

عناصر شرطة يرتدون أقنعة وقائية لمنع انتشار فيروس كورونا في بكين بتاريخ 25 يناير 2020 (فرانس برس).

ظهر فيروس كورونا الشبيه بفيروس سارس في عدد من الدول منذ ظهوره الأول في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر الماضي؛ فيما يحاول العالم منع انتشاره بين السكان، خصوصا أن الفيروس أدى إلى وفاة عشرات الأشخاص حتى الآن.

ورصد تقرير لوكالة «فرانس برس» عدد الدول التي ظهر فيها الفيروس والإصابات والوفيات التي نتجت عنه.

الصين:

أصيب بالفيروس نحو ألفي شخص، توفي من بينهم 56، بحسب آخر حصيلة رسمية أمس السبت، وكل الضحايا في منطقة يوهان وتوفي أربع خارج هذه المنطقة.

- سجلت خمس إصابات في هونغ كونغ ذات الحكم شبه الذاتي، بعضهم عاد من زيارة مدينة ووهان.

- في ماكاو، سجلت خمس إصابات أيضا. أعلنت السلطات في 22 يناير عن أول إصابة لسيدة أعمال تبلغ 52 عاما بعد وصولها بثلاثة أيام عبر قطار قادم من مدينة تشوهاي الصينية.

تايلاند:

سجلت خمس إصابات؛ أربعة صينيين من ووهان وتايلاندية أقامت في هذه المدينة.

وقد سجلت أول إصابة خارج الصين في تايلاند في الثامن من يناير، لامرأة عائدة من زيارة إلى ووهان.

أستراليا:

تأكد وجود أربع إصابات في أستراليا أمس السبت؛ الشخص الأول الذي التقط العدوى رجل وصل إلى ملبورن قادما من ووهان قبل أسبوع، أما البقية فقد زاروا الصين.

ماليزيا:

أربع حالات وهم أربعة صينيين من ووهان جاءوا ليمضوا عطلة في ماليزيا، بينهم امرأة تبلغ 66 عاماً وفتيان وصلا قبل يومين عبر سنغافورة، ورجل في الأربعين من العمر دخل على متن حافلة مع مجموعة من سياح صينيين.

سنغافورة:

أربع إصابات. أعلن في 23 من يناير عن الإصابة الأولى لرجل يبلغ من العمر 66 عاماً بعد ثلاثة أيام من وصوله من ووهان وهو يعاني من الحرارة والسعال. وثبتت إصابة ابنه الذي رافقه والبالغ 37 عاما.

وكذلك أصيبت سيدة في الثانية والخمسين من العمر تعيش في ووهان، وصلت في 21 يناير. أما الحالة الرابعة فقد أعلن عنها اليوم الأحد لرجل يبلغ من العمر 36 عاما وصل الأربعاء إلى الماي.

فرنسا:

ثلاث إصابات، وتم تسجيل الحالة في أوروبا في 24 يناير، وأحد المصابين هو في بوردو والآخران في باريس. وكان الثلاثة قد سافروا إلى الصين في الفترة الأخيرة.

اليابان:

ثلاث إصابات؛ الحالة الأولى في اليابان سجّلت لثلاثيني أدخل إلى المستشفى في 10 يناير بسبب إصابته بحرارة مرتفعة وأعراض أخرى، بعد عودته قبل أيام قليلة من ووهان. وسجّلت حالتان أخريان بعد إجراء اختبارين لشخصين يسكنان في ووهان.

تايوان:

ثلاث إصابات أولاها لسيدة خمسينية وصلت في 20 يناير قادمة من ووهان حيث تقيم.

كوريا الجنوبية:

ثلاث إصابات. أول إصابة في كوريا الجنوبية كانت لصينية تبلغ 35 عاماً، وصلت إلى سول في 19 يناير على متن طائرة آتية من ووهان. كذلك، سجلت إصابة رجلين في الخمسين يعملان في ووهان الواقعة في وسط الصين.

الولايات المتحدة:

ثلاث إصابات. أدخِل رجل ثلاثيني زار منطقة ووهان وعاد منها في 15 يناير إلى مستشفى غير بعيد عن سياتل، وفق ما أعلنت السلطات في 21 يناير. وكان الرجل عاد من ووهان في 15 يناير.

وسجّلت حالة أخرى في 24 يناير لدى ستينية تسكن في شيكاغو. وتقول السلطات الصحية المحلية إنّها في حال سريرية جيدة. وأعلنت السلطات اليوم الأحد إصابة رجل ثالث في ولاية كاليفورنيا، كان قد زار ووهان.

فيتنام:

إصابتان. أدخل صينيان إلى المستشفى في 17 و18 يناير، وهما رجل وصل من ووهان في 13 يناير وابنه الذي يسكن في هو-شي-منه وتلقى العدوى، بحسب ما أعلنت السلطات الخميس.

نيبال:

إصابة واحدة، جرى الإعلان عنها يوم الجمعة.