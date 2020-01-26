«كورونا» يمنع الرحلات الطويلة للحافلات في مدينة صينية ثالثة

أب وابنه في زيارة معبد صيني لمناسبة رأس السنة القمرية في رانغون ببورما في 25 يناير 2020 . (فرانس برس)

أعلنت السلطات الصينية الأحد أن مدينة كبيرة ثالثة في البلاد ستمنع الرحلات الطويلة للحافلات بسبب انتشار الالتهاب الرئوي الفيروسي الحاد «كورونا» الذي أودى بحياة 56 شخصا.



وكتب مسؤول محلي على منصة «ويبو» للرسائل القصيرة أن تشيان التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، ستعلق الرحلات الطويلة للحافلات اعتبارا من الساعة 18.00 (10 بتوقيت غرينتش) الأحد، وكذلك دخول حافلات السياح إلى المدينة، وفق وكالة «فرانس برس».

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وكانت مدينتا تيانجين وبكين اتخذتا إجراءات مماثلة، بينما ارتفع عدد الوفيّات بالفيروس في الصين إلى 54 شخصا. وارتفع عدد الإصابات المؤكّدة على مستوى البلاد إلى 1610 بناءً على أرقام نشرتها الحكومة المركزيّة في وقت سابق.