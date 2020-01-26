انطلاق الرحلة التجريبية الأولى لأحدث طائرات «بوينغ» بعد تأجيلها 3 مرات

إقلاع طائرة «بوينغ 777-إكس» في مطار «باين فيلد»، 25 يناير 2020. (فرانس برس)

انطلقت الرحلة الأولى لطائرة المسافات الطويلة «777-إكس» بعيد الساعة العاشرة صباح السبت، من مطار «باين فيلد» في إفيريت في ولاية واشنطن، في خطوة نحو الأمام لشركة «بوينغ» الأميركية لصناعة الطائرات التي لا تزال تحت وطأة أزمة طراز «737 ماكس».

وكانت الرحلة الأولى لهذا الطراز الجديد من طائرات المسافات الطويلة مقرّرة في صيف 2019، لكنها أرجئت بسبب مشاكل في محرك «جي إي 9 إكس» الجديد الذي تصنعه شركة «جنرال إلكتريك»، إضافة إلى صعوبات تتعلق بعمل الأجنحة والبرامج المعلوماتية، حسب وكالة «فرانس برس».

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وهذا الأسبوع أرجئت الرحلة مجددا مرتين، الأولى الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية وفق ما أعلنت الشركة، ومن ثم الجمعة بسبب هبوب رياح قوية.

وصرخ الناطق باسم الشركة جوش غرين، «نعم!» لدى ارتفاع الطائرة عن المدرج، وسرعان ما اختفت الطائرة بين السحب، ومن المتوقع أن تجري رحلة لعدة ساعات قبل أن تحط في مطار «بوينغ» في سياتل الواقعة على بعد نحو خمسين كيلومترًا.

وطائرة «777-إكس» التي تتراوح سعتها بين 384 و426 راكبًا مصممة لمنافسة طائرة إيرباص «إيه350»، وحصلت «بوينغ» حتى اليوم على طلبات شراء 340 طائرة من هذا الطراز غالبيتها من سبع شركات طيران عالمية ضخمة هي طيران «الإمارات» و«لوفتهانزا» و«كاثاي باسيفيك» والخطوط الجوية القطرية، والخطوط الجوية السنغافورية.

ويتميز هذا الطراز بجناحين يمكن طي طرفيهما، ما يسهم في التقليل من استهلاك الوقود ويسهل ركنها على المدرج، وتعتزم «بوينغ» تسليم أولى الطائرات من هذا الطراز مطلع العام المقبل.