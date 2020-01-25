تركيا تتعرض لثالث زلزال خلال أقل من 48 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 يناير 2020, 10:36 مساء

ضرب زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس «ريختر» مدينة «آق حصار» بولاية «مانيسا» غرب تركيا، في الساعة 8.50 مساء اليوم السبت بالتوقيت المحلي التركي.

وقالت رئاسة «إدارة الكوارث والطوارئ» التركية «آفاد»، إن الهزة الأرضية وقعت على عمق 7.84 كيلومتر، حسب وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

وتأتي الهزة الأرضية في مانيسا بعد ساعات قليلة من هزة أخرى بقوة 5.1 درجة ضربت قضاء «سيفريجه» بولاية «إلازيغ» شرق البلاد، وبعد أقل من 48 ساعة على زلزال «عنيف» ضرب، ولاية إلازيغ التركية (شرق) وخلف 29 حالة وفاة و1466 مصابًا، وفق آخر محصلة لـ«آفاد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الخمسي: لهذا السبب سيرتبك منتخب ليبيا
رياضة محلية
فيديو: الصين تسابق الزمن لبناء مستشفى في 6 أيام لعلاج مرضى فيروس «كورونا»
دولى
غسان سلامة: رصدنا 50 خرقًا لهدنة وقف إطلاق النار.. ومؤتمر برلين «لم يمنع» توريد ...
ليبيا
أبو عرابة: نحتاج إلى دعم الدولة.. ولا إعمار لتاورغاء دون أهلها وشبابها
ليبيا
مصير غامض ينتظر المرتزقة الأجانب في حرب طرابلس
ليبيا
«مسار جنيف».. هل يشكل فرصة جديدة لحل الأزمة على طاولة ليبية
ليبيا
جريدة الوسط: «برلين».. عودة إلى العملية السياسية أم مربع «الصخيرات»؟
ليبيا
السجن 19 عاما لمصطفى الإمام المتهم الثاني في «هجوم بنغازي»
ليبيا
في العدد 218 من جريدة «الوسط»: مصير «المرتزقة» وأوجاع النازحين من «أبوسليم» إلى ...
ليبيا
«المركزي» بالبيضاء يرد على تصريحات المشري بشأن الدين العام
ليبيا
رونالدو يسجل رقما مميزا في فوز يوفنتوس على روما في كأس إيطاليا
رياضة عالمية
«فرانس برس»: السفارة السعودية تنفي علاقتها بقرصنة هاتف مالك جريدة واشنطن بوست
عربى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ثروة مليارديرات العالم تفوق ما يملكه 60% من الشعوب