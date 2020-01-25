تركيا تتعرض لثالث زلزال خلال أقل من 48 ساعة

ضرب زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس «ريختر» مدينة «آق حصار» بولاية «مانيسا» غرب تركيا، في الساعة 8.50 مساء اليوم السبت بالتوقيت المحلي التركي.

وقالت رئاسة «إدارة الكوارث والطوارئ» التركية «آفاد»، إن الهزة الأرضية وقعت على عمق 7.84 كيلومتر، حسب وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

وتأتي الهزة الأرضية في مانيسا بعد ساعات قليلة من هزة أخرى بقوة 5.1 درجة ضربت قضاء «سيفريجه» بولاية «إلازيغ» شرق البلاد، وبعد أقل من 48 ساعة على زلزال «عنيف» ضرب، ولاية إلازيغ التركية (شرق) وخلف 29 حالة وفاة و1466 مصابًا، وفق آخر محصلة لـ«آفاد».