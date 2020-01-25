«الطاقة الذرية» الإيرانية: نمتلك القدرة على تخصيب اليورانيوم بأي نسبة

منشآت نفطية إيرانية. (أرشيفية: الإنترنت).

قال نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أصغر زاريان، اليوم السبت، إن المنظمة قادرة على تخصيب اليورانيوم بأي نسبة إذا اتخذت السلطات الإيرانية القرار، وأوضح أن مخزون البلاد من اليورانيوم المخصب تجاوز 1200 كيلوغرام منذ اتخاذها آخر خطوة لتقليص التزاماتها، موضحًا أن هذا المخزون سيضاف سريعًا إلى احتياطات اليورانيوم المخصب.

وأضاف زاريان في تقرير نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني: «في اللحظة الحالية، إذا اتخذت السلطات القرار، فإن هيئة الطاقة الذرية، كمنفذ، قادرة على تخصيب اليورانيوم بأي نسبة»، حسب وكالة «رويترز».

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وقالت إيران في وقت سابق من هذا الشهر إنها ستلغي حدود تخصيب اليورانيوم، في خطوة أخرى في سبيل تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي الذي أبرمته مع الدول الكبرى الست العام 2015، لكنها أضافت أنها ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وانسحبت واشنطن من الاتفاق النووي العام 2018، وأعادت فرضت عقوبات بهدف وقف صادرات النفط الإيرانية ضمن سياسة الضغوط القصوى التي تمارسها على طهران.

واستمرت طهران في تقليص التزاماتها الواردة في الاتفاق ما دفع بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى اتهامها رسميًّا في منتصف الشهر الجاري بانتهاك شروطه، كما فعَّلت هذه الدول آلية «فض النزاع» المنصوص عليها في الاتفاق، التي قد تؤدي في نهاية المطاف إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران. لكن إيران تنفي بـ«استمرار» أي نية لحيازة الأسلحة النووية، وتقول إنها ستتراجع عما اتخذته من خطوات إذا رفعت واشنطن العقوبات التي أعادت فرضها عليها.