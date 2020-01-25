فريق دفاع ترامب يحذر من المساس بنتائج الانتخابات خلال أول مرافعاته

صورة لقاعة مجلس الشيوخ في واشنطن، 24 يناير 2020. (أ ف ب)

قال محامو الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مرافعاتهم الأولى أمام الكونغرس السبت، إنه «لم يفعل شيئًا»، محذرين من محاولة المساس بنتائج صناديق الاقتراع «من دون أي دليل»، وذلك بعد مرافعة الديمقراطيين المطالبة إلى العزل.

وقال بات تشيبولونيه محامي البيت الأبيض الذي تحدث أولًا خلال اجتماع نظم بشكل استثنائي السبت: «سترون أن الرئيس لم يرتكب أي خطأ»، بحسب «فرانس برس».

ولا شك في تبرئة ترامب في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون (53 مقعدًا من أصل 100). لكن قبل أقل من 300 يوم من الانتخابات الرئاسية، تعتبر النقاشات معركة لكسب الرأي العام. وتابع المحامي أن المدعين العامين الديمقراطيين في قضية العزل لم ينجحوا في تقديم قضيتهم.

فريق دفاع ترامب يستعد لتقديم أولى مرافعاته في محاكمته بمجلس الشيوخ

وتابع: «في الواقع، نعتقد بأنه عندما تسمعون الحقائق ستتأكدون أن الرئيس لم يرتكب أي خطأ». وإزاء أعضاء مجلس الشيوخ الذين يتطلعون إلى الخروج من واشنطن في نهاية الأسبوع، خصوصًا المرشحين في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي على غرار بيرني ساندرز وإليزابيت وارن الراغبين بالالتحاق بحملاتهما الانتخابية في ولاية آيوا، تعهد تشيبولونيه بجلسة تمتد «لساعتين أو ثلاث».

وكان ترامب عبر من خلال «تويتر» عن رفضه المسار برمته. وقال في تغريدة إن «اليسار الراديكالي، والديمقراطيين عديمي الفائدة أصابهم الجنون»، وأضاف: «يعلمون أن (ما هم بصدد فعله) احتيال، لكنهم لم ينجحوا في ترويجه! يعارض الرأي العام العزل بشدة». ويحق لمحاميي ترامب المرافعة لمدة 24 ساعة موزعة على ثلاثة أيام.

وتبدو مرافعة السبت أشبه بـ«عرض تشويقي»، وفقًا لفريق الدفاع، بانتظار مداخلة رجل القانون الشهير آلان درشوفيتز.

تمزيق بطاقات الاقتراع

وأمام أعضاء هيمن عليهم الصمت، قال محامي البيت الأبيض إن الديمقراطيين يطلبون من مجلس الشيوخ «إسقاط نتائج الانتخابات الأخيرة»، مضيفًا أنهم «يطلبون منكم (عزل الرئيس) من دون أي دليل يطلبون منكم تمزيق بطاقات الاقتراع في جميع أنحاء هذا البلد».

وتابع تشيبولونيه: «لا يمكننا القبول بذلك»، واعدًا بإنهاء الجزء الثاني من هذه المحاكمة التاريخية بطريقة «فعالة وسريعة» لكي يتمكن الأميركيون من التركيز على الاستحقاق الانتخابي الرئاسي المقرر في 3 نوفمبر.

بدء مرافعة محامي ترامب في محاكمة عزله في مجلس الشيوخ

وبحسب استطلاع رأي أجرته واشنطن بوست و«اي بي سي نيوز»، قال 47% من الأميركيين إنه يتوجب على ترامب مغادرة البيت الأبيض، في مقابل 49% قالوا عكس ذلك. غير أن ما يوازي ثلثي الأشخاص الذين تم استطلاعهم أعربوا عن رغبتهم بالاستماع إلى شهود آخرين.

وسيواصل فريق الدفاع تقديم حججه الإثنين والثلاثاء، قبل أن يفتح المجلس باب الأسئلة، ثم يصوت على خيار الاستماع إلى شهود، وهو أمر سعى له الديمقراطيون منذ البداية. واعتبر الديمقراطيون أن رفض ترامب السماح لمسؤولين كبار تقديم شهاداتهم وتوفير وثائق طلبوها حول التحقيق الأوكراني يشكل عرقلة لعمل الكونغرس.

وقالت عضو اللجنة القضائية المسؤولة عن محاكمة ترامب فال دينتغز، إن الرئيس منع الحكومة من الإجابة عن 71 طلبًا تفصيليًّا للحصول على وثائق حول ضغوطه على كييف لدعم جهود إعادة انتخابه العام 2020.

وكان الديمقراطيون يأملون في اقناع بعض الجمهوريين بحججهم لاستدعاء 4 مسؤولين حاليين وسابقين بالبيت الأبيض لهم اطلاع مباشر على مناورات ترامب في القضية المرتبطة بأوكرانيا.