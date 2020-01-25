الصين: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى نحو 1300

أعلنت السلطات الصينية السبت أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الصين ارتفع إلى نحو 1300.

ونقلت «فرانس برس» عن بيان للجنة الصحة الوطنية، بأنه «تم اكتشاف 444 حالة جديدة على الأقل من الفيروس، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1287».