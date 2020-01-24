الادعاء يدعو إلى إزاحة ترامب من منصبه خلال محاكمة «العزل»

النائب آدم شيف يتحدث خلال المحاكمة بشأن عزل الرئيس دونالد ترامب في واشنطن، 23 يناير 2020 (فرانس برس).

دعا النائب آدم شيف الذي يقود فريق الادعاء في قضية عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجلس الشيوخ لإزاحة الرئيس من منصبه الخميس، مشيراً إلى أنه سيفضّل مصلحة البلاد على مصلحته الخاصة.

وقال شيف إن «الشعب الأميركي يستحق رئيسًا يمكنه الاعتماد عليه لوضع مصلحته (الشعب) أولاً»، وفق «فرانس برس».

وجاءت كلمته في نهاية يوم طويل فند خلاله الديموقراطيون خطّة ترامب غير القانونية للضغط على أوكرانيا لمساعدته في حملة إعادة انتخابه في 2020.

وأضاف شيف: «تعرفون أنه لا يمكنكم الوثوق بأن يفعل هذا الرئيس ما هو مناسب لهذا البلد. يمكنكم الوثوق بأنه سيفعل ما هو مناسب لدونالد ترامب، سيقوم بذلك الآن. وفعله من قبل، وسيقوم به خلال الشهور المقبلة، وسيفعل ذلك إذا أُتيح له المجال. لهذا السبب، إذا وجدتم أنه مذنب، فعليكم التأكد من إزالته من منصبه، ولأن ما هو صحيح مهم. الحقيقة مهمّة. وإلا فسنضيع».

غير قانوني

وفي وقت اتّخذ أعضاء مجلس الشيوخ الـ 100 دور المحلّفين بينما تابع ملايين الأميركيين مجريات المحاكمة على التلفزيون، عرض أعضاء مجلس النواب الذي تولّوا ملف العزل عشرات التسجيلات المصوّرة والوثائق الداخلية وإفادات الشهود في مسعى لإثبات أن الرئيس الأميركي استغل سلطاته.

وفصّل فريق ادّعاء شيف الكيفية التي تحرّك ترامب من خلالها العام الماضي لإجبار كييف على مساعدته في تشويه سمعة منافسه المحتمل في انتخابات 2020 نائب الرئيس السابق جو بايدن.

وقال رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيري نادلر إن «الرئيس ترامب استغل السلطات التي يمنحه إيّاها منصبه لإقناع دولة أجنبية بالتدخل في انتخاباتنا لمصلحته الخاصة، فمنذ تولّى الرئيس جورج واشنطن المنصب عام 1789، لم يستغل أي رئيس سلطته بهذه الطريقة». وأكد أن «الرئيس انتهك قسمه مراراً وبشكل صارخ (...) تصرّف الرئيس خاطئ. إنه غير قانوني وخطير».

وعلى مدى تسع ساعات، عمل الديموقراطيون بشكل منهجي على دحض ادّعاءات الجمهوريين بأن ترامب لم يخطئ.

فعل سري

ولم يتركوا مجالا كبيرا للشك بأن الدافع الوحيد لترامب لتجميد المساعدات لأوكرانيا بشكل سرّي في يوليو الماضي كان إجبار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الإعلان عن فتح تحقيقين الأول بشأن بايدن والثاني بشأن رواية لم ترد أدلة عليها بأن كييف ساعدت الديموقراطيين في انتخابات 2016.

وفي تحد لحجّة البيت الأبيض الرئيسية بأن الدستور الأميركي يستدعي أن تكون ارتُكبت جريمة محددة لإزاحة الرئيس، عرضوا تسجيلات مصوّرة قديمة ظهر فيها أشد المدافعين عن ترامب السناتور الجمهوري ليندسي غراهام ومحامي الدفاع الشهير آلان درشوفيتز يقولان فيها إن «استغلال السلطة بحدّ ذاته هو جريمة واضحة تستوجب العزل».