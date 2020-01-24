الادعاء يدعو إلى إزاحة ترامب من منصبه خلال محاكمة «العزل»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 يناير 2020, 01:42 مساء
النائب آدم شيف يتحدث خلال المحاكمة بشأن عزل الرئيس دونالد ترامب في واشنطن، 23 يناير 2020 (فرانس برس).

دعا النائب آدم شيف الذي يقود فريق الادعاء في قضية عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجلس الشيوخ لإزاحة الرئيس من منصبه الخميس، مشيراً إلى أنه سيفضّل مصلحة البلاد على مصلحته الخاصة.

وقال شيف إن «الشعب الأميركي يستحق رئيسًا يمكنه الاعتماد عليه لوضع مصلحته (الشعب) أولاً»، وفق «فرانس برس».

وجاءت كلمته في نهاية يوم طويل فند خلاله الديموقراطيون خطّة ترامب غير القانونية للضغط على أوكرانيا لمساعدته في حملة إعادة انتخابه في 2020.

وأضاف شيف: «تعرفون أنه لا يمكنكم الوثوق بأن يفعل هذا الرئيس ما هو مناسب لهذا البلد. يمكنكم الوثوق بأنه سيفعل ما هو مناسب لدونالد ترامب، سيقوم بذلك الآن. وفعله من قبل، وسيقوم به خلال الشهور المقبلة، وسيفعل ذلك إذا أُتيح له المجال. لهذا السبب، إذا وجدتم أنه مذنب، فعليكم التأكد من إزالته من منصبه، ولأن ما هو صحيح مهم. الحقيقة مهمّة. وإلا فسنضيع».

غير قانوني
وفي وقت اتّخذ أعضاء مجلس الشيوخ الـ 100 دور المحلّفين بينما تابع ملايين الأميركيين مجريات المحاكمة على التلفزيون، عرض أعضاء مجلس النواب الذي تولّوا ملف العزل عشرات التسجيلات المصوّرة والوثائق الداخلية وإفادات الشهود في مسعى لإثبات أن الرئيس الأميركي استغل سلطاته.

وفصّل فريق ادّعاء شيف الكيفية التي تحرّك ترامب من خلالها العام الماضي لإجبار كييف على مساعدته في تشويه سمعة منافسه المحتمل في انتخابات 2020 نائب الرئيس السابق جو بايدن.

وقال رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيري نادلر إن «الرئيس ترامب استغل السلطات التي يمنحه إيّاها منصبه لإقناع دولة أجنبية بالتدخل في انتخاباتنا لمصلحته الخاصة، فمنذ تولّى الرئيس جورج واشنطن المنصب عام 1789، لم يستغل أي رئيس سلطته بهذه الطريقة». وأكد أن «الرئيس انتهك قسمه مراراً وبشكل صارخ (...) تصرّف الرئيس خاطئ. إنه غير قانوني وخطير».

وعلى مدى تسع ساعات، عمل الديموقراطيون بشكل منهجي على دحض ادّعاءات الجمهوريين بأن ترامب لم يخطئ.

فعل سري
ولم يتركوا مجالا كبيرا للشك بأن الدافع الوحيد لترامب لتجميد المساعدات لأوكرانيا بشكل سرّي في يوليو الماضي كان إجبار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الإعلان عن فتح تحقيقين الأول بشأن بايدن والثاني بشأن رواية لم ترد أدلة عليها بأن كييف ساعدت الديموقراطيين في انتخابات 2016.

وفي تحد لحجّة البيت الأبيض الرئيسية بأن الدستور الأميركي يستدعي أن تكون ارتُكبت جريمة محددة لإزاحة الرئيس، عرضوا تسجيلات مصوّرة قديمة ظهر فيها أشد المدافعين عن ترامب السناتور الجمهوري ليندسي غراهام ومحامي الدفاع الشهير آلان درشوفيتز يقولان فيها إن «استغلال السلطة بحدّ ذاته هو جريمة واضحة تستوجب العزل».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المعارضة الروسية: التعديلات الدستورية التي طرحها بوتين تحوله إلى المرشد بعد تركه...
دولى
بوينغ: طائرات 737 ماكس لن تعاود التحليق قبل شهر مايو بعد تسببها في خسارة أكثر من...
اقتصاد
رونالدو يسجل رقما مميزا في فوز يوفنتوس على روما في كأس إيطاليا
رياضة عالمية
50 ألف دينار دعما للملاكمين بريبش والزناد
رياضة محلية
مشادة بين الرئيس الفرنسي والشرطة الإسرائيلية (فيديو)
دولى
رئيس هيئة الأركان الفرنسية: قتل سليماني في العراق «لم يكن فكرة جيدة»
دولى
«فرانس برس»: السفارة السعودية تنفي علاقتها بقرصنة هاتف مالك جريدة واشنطن بوست
عربى
غوتيريس: اتفاق برلين «قوي جدا» فيما يتعلق بحظر توريد الأسلحة
ليبيا
ليبيا تصطدم بمصر في الطريق إلى كأس العالم 2022
رياضة محلية
باشاغا يعلق على مخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا
ليبيا
آلية عزل الرئيس الأميركي بين محاكمتي ترامب وكلينتون
دولى
وزير خارجية تركيا يدعو حفتر إلى العودة للحل السياسي
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء يتحدثون عن سر طول عمر الإنسان