رئيسا المفوضية والمجلس الأوروبيين يوقعان اتفاق «بريكست»

وقع كل من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال اليوم الجمعة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومع التوقيع رسميا على الاتفاق، يُحال النصّ إلى البرلمان الأوروبي في 29 يناير للمصادقة عليه.

والخميس المقبل، سيوافق دبلوماسيون من الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي على الاتفاق خطيا، ما يضمن خروجا منظما لبريطانيا من الاتحاد في منتصف ليل 31 يناير الجاري، حسب «فرانس برس».

وغردت رئيسة المفوضية فون دير لايين: «وقعنا (شارل ميشال وأنا) للتو على اتفاق انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ما يمهد الطريق أمام المصادقة عليه من جانب البرلمان الأوروبي».

بدوره غرد ميشال قائلا إن «الأمور حتما ستتغير لكن صداقتنا ستبقى. نفتح فصلا جديدا كشركاء وحلفاء»، مضيفا: «أتطلع لكتابة هذه الصفحة سويا».

وأظهرت الصور الرسمية لمراسم التوقيع، والتي أجريت قبيل الفجر في مقر المجلس الأوروبي في بروكسل، كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه وهو يتابع الاجراءات.