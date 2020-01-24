ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة غلوريا في إسبانيا إلى 11 قتيلا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 يناير 2020, 09:57 صباحا
أمواج عالية في ميناء بورت أوليمبيك في برشلونة في إسبانيا في 22 يناير 2020 (فرانس برس).

ارتفعت حصيلة ضحايا عاصفة قويّة ضربت إسبانيا وألحقت أضرارًا واسعة في مساحات شاسعة من مناطقها الساحليّة الشرقيّة والجنوبيّة أمس الخميس، إلى 11 قتيلا، في حين يُكثّف رجال الإنقاذ عمليّات البحث عن أربعة مفقودين.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى وجود تسعة قتلى. وقالت السلطات إنّ حصيلة الضحايا مرشّحة للارتفاع مع استمرار البحث عن مفقودين، وفق «فرانس برس».

وسجّلت حالة الوفاة الأخيرة لرجل عثر على جثّته في نهر قرب خوربا، على بعد 70 كيلومترًا شمالي غرب برشلونة، وفق هيئات الإغاثة، في وقتٍ يجري البحث عن شخص مفقود في المنطقة نفسها.

وفي كاتالونيا، عثر رجال الإنقاذ في ساعة متأخّرة الأربعاء الماضي على جثّة لرجل توفّي بعد سقوطه في المياه في بالاموس، وهي بلدة ساحليّة تبعد نحو 100 كيلومتر عن برشلونة.

وتُبذل جهود للبحث عن رجل فقد من سفينة تجاريّة في المنطقة نفسها، فضلاً عن شخص آخر في كادكي بالقرب من الحدود الفرنسيّة.

وفي وقت سابق الخميس، أكّد مسؤولون محلّيون مصرع امرأة تبلغ 75 عامًا بعدما انهار منزلها بسبب أمطار غزيرة في ألكوي، وهي بلدة في منطقة آليكانتي الشرقيّة.

وضربت العاصفة غلوريا المنطقة، الأحد، حاملة معها رياحًا قويّة وأمطارًا وثلوجًا غزيرة، ما أدّى إلى تأثّر المناطق الجنوبيّة والشرقيّة من إسبانيا، قبل أن تتوجّه شمالاً.

وهبّت رياح عاصفة وأمواج عاتية على البلدات الساحلية، وأظهرت صور الأضرار الكبيرة التي ألحقتها الفيضانات بالمتاجر والمنازل والمطاعم هناك.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوينغ: طائرات 737 ماكس لن تعاود التحليق قبل شهر مايو بعد تسببها في خسارة أكثر من...
اقتصاد
رونالدو يسجل رقما مميزا في فوز يوفنتوس على روما في كأس إيطاليا
رياضة عالمية
50 ألف دينار دعما للملاكمين بريبش والزناد
رياضة محلية
مشادة بين الرئيس الفرنسي والشرطة الإسرائيلية (فيديو)
دولى
رئيس هيئة الأركان الفرنسية: قتل سليماني في العراق «لم يكن فكرة جيدة»
دولى
«فرانس برس»: السفارة السعودية تنفي علاقتها بقرصنة هاتف مالك جريدة واشنطن بوست
عربى
غوتيريس: اتفاق برلين «قوي جدا» فيما يتعلق بحظر توريد الأسلحة
ليبيا
ليبيا تصطدم بمصر في الطريق إلى كأس العالم 2022
رياضة محلية
باشاغا يعلق على مخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا
ليبيا
آلية عزل الرئيس الأميركي بين محاكمتي ترامب وكلينتون
دولى
وزير خارجية تركيا يدعو حفتر إلى العودة للحل السياسي
ليبيا
جرائد فرنسية ترصد أبرز «ثغرات» تفاهمات برلين
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء يتحدثون عن سر طول عمر الإنسان