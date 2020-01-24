ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة غلوريا في إسبانيا إلى 11 قتيلا

أمواج عالية في ميناء بورت أوليمبيك في برشلونة في إسبانيا في 22 يناير 2020 (فرانس برس).

ارتفعت حصيلة ضحايا عاصفة قويّة ضربت إسبانيا وألحقت أضرارًا واسعة في مساحات شاسعة من مناطقها الساحليّة الشرقيّة والجنوبيّة أمس الخميس، إلى 11 قتيلا، في حين يُكثّف رجال الإنقاذ عمليّات البحث عن أربعة مفقودين.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى وجود تسعة قتلى. وقالت السلطات إنّ حصيلة الضحايا مرشّحة للارتفاع مع استمرار البحث عن مفقودين، وفق «فرانس برس».

وسجّلت حالة الوفاة الأخيرة لرجل عثر على جثّته في نهر قرب خوربا، على بعد 70 كيلومترًا شمالي غرب برشلونة، وفق هيئات الإغاثة، في وقتٍ يجري البحث عن شخص مفقود في المنطقة نفسها.

وفي كاتالونيا، عثر رجال الإنقاذ في ساعة متأخّرة الأربعاء الماضي على جثّة لرجل توفّي بعد سقوطه في المياه في بالاموس، وهي بلدة ساحليّة تبعد نحو 100 كيلومتر عن برشلونة.

وتُبذل جهود للبحث عن رجل فقد من سفينة تجاريّة في المنطقة نفسها، فضلاً عن شخص آخر في كادكي بالقرب من الحدود الفرنسيّة.

وفي وقت سابق الخميس، أكّد مسؤولون محلّيون مصرع امرأة تبلغ 75 عامًا بعدما انهار منزلها بسبب أمطار غزيرة في ألكوي، وهي بلدة في منطقة آليكانتي الشرقيّة.

وضربت العاصفة غلوريا المنطقة، الأحد، حاملة معها رياحًا قويّة وأمطارًا وثلوجًا غزيرة، ما أدّى إلى تأثّر المناطق الجنوبيّة والشرقيّة من إسبانيا، قبل أن تتوجّه شمالاً.

وهبّت رياح عاصفة وأمواج عاتية على البلدات الساحلية، وأظهرت صور الأضرار الكبيرة التي ألحقتها الفيضانات بالمتاجر والمنازل والمطاعم هناك.