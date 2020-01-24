وفاة 25 شخصا وإصابة 830 آخرين بـ«كورونا» في الصين

مشتبه في إصابته بالمرض يُنقل إلى مستشفى جينينتان في الصين، 18 يناير 2020. (فرانس برس).

أعلنت اللجنة الوطنيّة الصينيّة للصحّة الجمعة أنّ عدد الوفيّات جرّاء فيروس كورونا المستجدّ في الصين بلغ 25 شخصا، مع ارتفاع عدد الإصابات المؤكّدة إلى 830 حالة.

وقالت اللجنة إنّ السلطات تفحص 1072 حالة يُشتبه بأنّها جزء من هذا الوباء الذي ظهر في مدينة ووهان الصينيّة. وحسب حصيلة سابقة صدرت الخميس، كانت هناك 18 حالة وفاة وأكثر من 600 حالة إصابة، معظمها في مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وجاء الكشف عن هذه الحصيلة الجديدة بعيد إعلان منظمة الصحة العالمية أنّه «من المبكر جدا» اعتبار فيروس كورونا المستجدّ «حالة طوارئ صحية عامة على نطاق دولي».

ليست حالة طوارئ عالمية

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي في جنيف: «لا يخطئنّ أحدكم الأمر، إنها حالة طوارئ في الصين، لكنها ليست بعد حالة طوارئ صحية عالمية. قد تصبح كذلك»، مضيفا أن لا دليل حتى اليوم على انتقال العدوى من إنسان لآخر خارج الصين.

واتخذت الصين تدابير قصوى لمكافحة فيروس كورونا، إذ فرضت حجراً صحيا على مدينة ووهان، مصدر الوباء، بالإضافة إلى مدينتين مجاورتين، اعتباراً من الخميس.

ووصل المرض وهو من سلالة فيروس «سارس» (متلازمة الالتهابات التنفسية الحادّة) إلى دول آسيوية عدة وحتى الولايات المتحدة حيث تمّ تسجيل بعض الإصابات.

اقرأ أيضا: فيروس كورونا يضع مدينة صينية ثانية قيد الحجر الصحي

والوباء نوع جديد من فيروس كورونا وهي سلالة تضمّ عدداً كبيراً من الفيروسات التي قد تؤدي إلى أمراض على غرار الزكام، إنما أيضاً إلى أمراض أخرى أكثر خطورة مثل السارس.

ولا تعلن منظمة الصحة حالة الطوارئ العالمية إلا في حالات وبائية نادرة تتطلب استجابة دولية حازمة، مثل إنفلونزا الخنازير «إتش 1 إن 1» العام 2009، وفيروس «زيكا» العام 2016، و«إيبولا» الذي اجتاح قسماً من غرب أفريقيا بين العامين 2014 و2016 وجمهورية الكونغو الديموقراطية العام 2018.