ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة «غلوريا» في اسبانيا الى 9 قتلى

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 يناير 2020, 11:43 مساء
امواج عالية في ميناء بورت اوليمبيك ببرشلونة باسبانيا في 22 يناير 2020.(فرانس برس)

ارتفعت حصيلة ضحايا عاصفة قوية ضربت إسبانيا وألحقت أضرارا واسعة في مساحات واسعة من مناطقها الساحلية الشرقية والجنوبية الخميس إلى تسعة أشخاص، في حين كثّف رجال الإنقاذ عمليات البحث عن خمسة مفقودين، وسجلت حالة الوفاة الأخيرة لرجل عثر على جثته في نهر قرب خوربا، على بعد 70 كلم شمال غرب برشلونة، وفق هيئات الإغاثة، كما أنه يجري البحث عن شخص مفقود في نفس المنطقة.

وفي كتالونيا عثر رجال الإنقاذ في ساعة متأخرة الأربعاء على جثة أخرى لرجل توفي بعد سقوطه في المياه في بالاموس، وهي بلدة ساحلية تبعد نحو 100 كيلومتر عن برشلونة، وتبذل جهود للبحث عن رجل فقد من سفينة تجارية في نفس المنطقة، فضلا عن شخص في كادكي بالقرب من الحدود الفرنسية.

وفي وقت سابق الخميس، أكد مسؤولون محليون مصرع امرأة تبلغ 75 عاما بعدما انهار منزلها بسبب الأمطار الغزيرة في ألكوي، وهي بلدة في منطقة آليكانتي الشرقية، وضربت العاصفة غلوريا المنطقة الأحد، حاملة معها رياحا قوية وأمطارا وثلوجا غزيرة، ما أدى إلى تأثر المناطق الجنوبية والشرقية من إسبانيا قبل أن تتوجه شمالا.

وهبت رياح عاصفة وأمواج عاتية على البلدات الساحلية، وأظهرت صور الأضرار الكبيرة التي ألحقتها الفيضانات بالمتاجر والمنازل والمطاعم هناك، وذكرت الوكالة الوطنية للمناخ «ايميت» الأربعاء أن العاصفة بدأت بالتراجع على الرغم من أنها أبقت كتالونبا وجزر البليار في حالة إنذار.

ومع هدوء العاصفة زار رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، الخميس، بعض المناطق التي تضررت بشدة قبل التوجه إلى جزر البليار التي سجلت الخميس مستوى قياسيا في ارتفاع الأمواج، وفق سلطة الموانئ، ولا يزال رجال الإنقاذ في الجزر يبحثون عن ثلاثة أشخاص، بينهم بريطاني يبلغ من العمر 25 عاما فقد عند أحد الشواطئ في شمال إيبيزا، وإسباني يبلغ من العمر 27 عاما اختفى في مايوركا أثناء مزاولته رياضة التجديف.

وعثر رجال الإنقاذ على ثلاث جثث أخرى الأربعاء، بما في ذلك جثة رجل يبلغ من العمر 67 عاما بالقرب من منتجع بينيدوم في جنوب شرق البلاد، كما عثروا على جثتين في منطقة الأندلس الجنوبية، إحداهما لرجل يبلغ 77 عاما توفي عندما انهارت عليه خيمة زراعية وسط تساقط البرد في مدينة نيجار، والثانية لرجل مشرد قضى بسبب انخفاض حرارة الجسم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوينغ: طائرات 737 ماكس لن تعاود التحليق قبل شهر مايو بعد تسببها في خسارة أكثر من...
اقتصاد
رونالدو يسجل رقما مميزا في فوز يوفنتوس على روما في كأس إيطاليا
رياضة عالمية
50 ألف دينار دعما للملاكمين بريبش والزناد
رياضة محلية
مشادة بين الرئيس الفرنسي والشرطة الإسرائيلية (فيديو)
دولى
رئيس هيئة الأركان الفرنسية: قتل سليماني في العراق «لم يكن فكرة جيدة»
دولى
«فرانس برس»: السفارة السعودية تنفي علاقتها بقرصنة هاتف مالك جريدة واشنطن بوست
عربى
غوتيريس: اتفاق برلين «قوي جدا» فيما يتعلق بحظر توريد الأسلحة
ليبيا
ليبيا تصطدم بمصر في الطريق إلى كأس العالم 2022
رياضة محلية
باشاغا يعلق على مخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا
ليبيا
آلية عزل الرئيس الأميركي بين محاكمتي ترامب وكلينتون
دولى
وزير خارجية تركيا يدعو حفتر إلى العودة للحل السياسي
ليبيا
جرائد فرنسية ترصد أبرز «ثغرات» تفاهمات برلين
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء يتحدثون عن سر طول عمر الإنسان