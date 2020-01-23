نتانياهو يزور واشنطن الثلاثاء المقبل بدعوة من ترامب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 يناير 2020, 09:53 مساء
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو سيزور واشنطن يوم الثلاثاء المقبل بدعوة من الرئيس دونالد ترامب، الذي وجه أيضا دعوة مماثلة إلى بيني غانتز، منافس نتانياهو في الانتخابات التشريعية المقررة في مارس، من دون تحديد موعد زيارة الأخير.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إن غانتز «قبل أيضا دعوة الرئيس للذهاب إلى واشنطن»، دون تحديد ما إذا كانت زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي السابق ستتم بالتزامن مع زيارة نتانياهو، حسب وكالة «فرانس برس».

وأوضح البيان أن «الولايات المتحدة وإسرائيل شريكان قويان، وزيارة رئيس الوزراء فرصة لمناقشة مصالحنا الأمنية الإقليمية والوطنية المشتركة».

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