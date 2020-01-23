سكان الجزر اليونانية يطالبون بطرد آلاف طالبي اللجوء من المهاجرين

بدأ آلاف من سكان الجزر اليونانية التي تؤوي أعداداً كبيرة من مخيمات اللاجئين يوماً من الاحتجاجات للمطالبة بإخراج آلاف طالبي اللجوء من جزرهم فورا، وبدأت جزر ليسبوس وساموس وخيوس إضرابا عاما توقفت خلاله الخدمات العامة، وتجمع المحتجون في الساحات الرئيسية ولوح العديد منهم بالأعلام اليونانية، والشعار الرئيسي للاحتجاج هو «نريد استعادة جزرنا، نريد استعادة حياتنا».

وقال أحد سكان ليسبوس ويدعى افستراتيوس باباس (72 عاما) لوكالة «فرانس برس» الخميس«يجب توزيع طالبي اللجوء على جميع أنحاء اليونان»، مضيفًا: «كما يجب على أوروبا تحمل مسؤولياتها. ويجب عليها أخذ لاجئين»، ويؤوي مخيم موريا، أكبر مخيمات جزر ليسبوس، أكثر من 19 ألف طالب لجوء بينما لا يتسع المخيم سوى لنحو 2840 لاجئا.

وقال باباس «لا يمكننا السير خارجا بعد حلول الظلام. الناس يتعرضون للطعن»، كما أن الوضع حرج في جزر أخرى، وانتقدت جماعات حقوقية وجمعيات خيرية طبية ظروف الحياة في المخيمات، وفي نوفمبر أعلنت الحكومة خططا لبناء مخيمات أكبر في جزر ليسبوس وخيوس وساموس وكوس وليروس التي يتواجد فيها حاليا نحو 42 ألف مهاجر ولاجئ وتشهد أعمال عنف متكررة.

وتعرض شابان من طالبي اللجوء للطعن في مشاجرات في مخيم موريا هذا الشهر. كما أصيبت فتاة أفغانية (18 عاما) بجروح خطيرة في هجوم بسكين هذا الأسبوع ولا تزال في المستشفى، كما انتحر ثلاثة طالبي لجوء محتجزين في اليونان خلال الأسابيع الأخيرة، وحمل المتظاهرون لافتة كتب عليها «نطالب بالإغلاق الفوري لمخيم موريا».

إلا أن المسؤولين المحليين عارضوا بشدة فكرة إنشاء مخيم جديد، وقالوا إنهم يرغبون في بناء منشآت أصغر بعد إيواء آلاف طالبي اللجوء خلال السنوات الخمس الماضية، وأصبحت اليونان مجددا العام الماضي نقطة عبور رئيسية للمهاجرين واللاجئين الراغبين في التوجه إلى أوروبا، والذين فر العديد منهم من الحرب أو الفقر في سورية ودول أفريقيا جنوب الصحراء.

وسجلت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وصول أكثر من 55 ألف شخص بحرا وأكثر من 14 ألفا عبر الحدود البرية مع تركيا، ولم يسمح سوى لعدد صغير من هؤلاء العبور إلى البر اليوناني، بينما يمضي الباقون أشهرا في المخيمات بانتظار البت في طلباتهم للجوء، وحذرت 17 منظمة حقوقية الثلاثاء من تزايد «أجواء التفرقة والكراهية للأجانب» تجاه طالبي اللجوء الذين يواجهون أوضاعا في غاية الصعوبة على صعيد «الرفاه والصحة العامة».