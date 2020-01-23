«العدل الدولية» تأمر بورما باتخاذ «كل التدابير» لمنع «إبادة» الروهينغا

أمرت محكمة العدل الدولية بورما الخميس باتخاذ «كل الإجراءات ضمن سلطتها» لمنع «إبادة» محتملة بحق الروهينغا المسلمين.

ووافقت المحكمة على عدد من التدابير العاجلة طلبتها بشكل رئيسي دولة غامبيا الإفريقية المسلمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للحماية من الإبادة المبرم العام 1948، حسب «فرانس برس».

وأعلنت المحكمة أن لديها الاختصاص للبت في قضية مرفوعة رفعتها غامبيا ضد بورما بتهمة ارتكاب «الإبادة» بحق الروهينغا المسلمين. وقال القاضي عبدالقوي أحمد يوسف الذي يترأس المحكمة ومقرها لاهاي «خلصت المحكمة إلى أن لديها صلاحيات مبدئية للبت في القضية».