الطقس السيئ يؤجل تحليق أحدث طائرات «بوينغ»

طائرة بوينغ طراز «777 إكس» على مدرج مطار، 21 يناير 2020، (ا ف ب)

أعلنت مجموعة «بوينغ» أنّ الرحلة الأولى لطائرة المسافات الطويلة «777 إكس»، التي كان مقررا أن تنطلق من ضواحي سياتل في شمال غرب الولايات المتّحدة الخميس، أرجئت إلى موعد لاحق بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال عملاق صناعة الطيران الأميركي في بيان مقتضب: «نحن نرجئ موعد الرحلة الأولى للطائرة 777 إكس، والتي كانت مقرّرة اليوم الخميس بسبب الطقس»، مشيرا إلى أنّ الفرق المسؤولة عن تنظيم هذه الرحلة المهمّة للغاية في حياة الطائرة يدرسون إمكانية الطيران يوم الجمعة، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وكانت الرحلة الأولى لهذا الطراز الحديث من طائرات المسافات الطويلة مقرّرة أساساً في صيف 2019، لكنّها أرجئت بسبب مشاكل في محرّك «جي إي 9 إكس» الجديد الذي تصنّعه شركة «جنرال إلكتريك»، إضافة إلى صعوبات تتعلّق بعمل الأجنحة والبرامج المعلوماتية.

ومن المقرّر أن تنطلق الرحلة من مطار «بوينغ فيلد» الضخم الذي تمتلكه «بوينغ» قرب سياتل. وحسب الأرصاد الجوية فإنّ المنطقة ستشهد الخميس هطول أمطار وهبوب رياح. وخلال الرحلة التجريبية تخضع الطائرة لسلسلة اختبارات وتجارب أثناء الطيران للتحقق من سلامة عمل كل أجهزتها.