مقتل وإصابة 8 أشخاص في إطلاق نار بأميركا

موقع إطلاق نار في مدينة سياتل الأميركية، 22 يناير 2020، (ا ف ب)

قتلت امرأة وأصيب سبعة أشخاص آخرون بجروح، بينهم طفل، في إطلاق نار وقع الأربعاء وسط مدينة سياتل الأميركية، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت شرطة سياتل في تغريدة على حسابها بموقع «تويتر» إنّ «عناصر من الشرطة يحقّقون في إطلاق نار» قرب وسط المدينة، مضيفة: «هناك العديد من الضحايا. المشتبه به لاذ بالفرار والشرطة تبحث عنه. عناصر الشرطة والإسعاف يعتنون بالجرحى».

ونقلت وسائل إعلام محلية عن قائدة شرطة المدينة كارمن بيست إنّ امرأة قتلت في الحادث وأصيب عدد آخر من الأشخاص بجروح. وقال شاهد عيان لوسائل إعلام محلية إنّه رأى رجلين يتجادلان بصوت عال ثم تبادلا إطلاق النار فأصابا عددا من المارة.

من جهته أعلن مركز هاربورفيو الطبي إنّ سبعة مصابين، بينهم صبي يبلغ من العمر تسع سنوات، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج. وقالت الناطقة باسم المستشفى سوزان غريغ إنّ اثنين من الجرحى حالهما خطرة، هما امرأة تبلغ من العمر 55 عاما أصيبت بجروح في معدتها وصبي أصيب في قدمه. أما الجرحى الخمسة الآخرون، وجميعهم رجال، فحالتهم الصحية مستقرة.

ووقع إطلاق النار على مقربة من أحد مطاعم سلسلة ماكدونالدز. وهذا ثالث إطلاق نار يقع في هذه المنطقة في غضون يومين. وأطلقت الشرطة حملة للعثور على المشتبه به وطلبت من الناس تجنّب المنطقة.