بعد أزمة قرصنة هاتفه مع السعودية.. بيزوس ينشر صورة له مع خطيبة خاشقجي

صورة نشرها بيزورس على حسابه بتويتر. (الإنترنت)

نشر الملياردير الأميركي جيف بيزوس مالك شركة «أمازون» صورة له مع خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أمام النصب التذكاري للصحفي الراحل، معلقا باستخدام الوسم «#Jamal».

يأتى هذا في وقت نفى فيه وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء مزاعم اختراق ولي العهد السعودي هاتف جيف بيزوس معلقا: «المزاعم باختراق ولي العهد هاتف جيف بيزوس رئيس أمازون سخيفة ومنافية للعقل»، بحسب «سبوتنك» الروسية.

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وعلى ذات الصعيد، عندما طرح أحد الصحفيين سؤالا على وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بشأن نفس الأمر، أجاب: «الأمر كله مزحة ونكتة سخيفة».

واختفى جمال خاشقجي بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر 2018، لتسلم أوراق لازمة لزواجه من خديجة جنكيز، ولم يُعثر على أي أثر للجثة حتى الآن.

وأثار مقتل خاشقجي، الذي كان يقيم في الولايات المتحدة وينتقد السياسات السعودية في مقالاته بواشنطن بوست الغضب على مستوى العالم. وصدرت في السعودية أحكام بإعدام خمسة أشخاص وسجن ثلاثة آخرين في القضية.