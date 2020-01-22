اليونان تستعد لانتخاب أول رئيسة للبلاد

القاضية إيكاتيريني ساكيلاروبولو. (أرشيفية: فرانس برس)

تستعد اليونان لانتخاب القاضية إيكاتيريني ساكيلاروبولو، الأربعاء، رئيسة للجمهورية لتصبح أول امرأة في تاريخ اليونان تصل إلى هذا المنصب الذي يعتبر فخريا بشكل عام، والرئيسة الحالية لمجلس الدولة المدافعة بشدة عن قضايا البيئة، يُرتقب أن تنتخب اعتبارا من الدورة الأولى للاقتراع بعد تسميتها من قبل رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، بأصوات 260 نائبا على الأقل من أصل 300، وهو أمر لم يحصل سابقا في انتخابات رئاسية يونانية.

وقال رئيس الحكومة المحافظ إن إيكاتيريني ساكيلاروبولو (63 عاما) هي مرشحة «الوحدة والتقدم»، وقد اختارها لهذا المنصب لأنها بعيدة عن الانقسامات الحزبية التقليدية في البلاد، وفور تسميتها في 15 يناير في خطاب متلفز ألقاه ميتسوتاكيس، حظيت المرشحة بإجماع في مجتمع يعتبر ذكوريا إلى حد كبير ولا يصل إلى مستوى الدول الأوروبية الأخرى في مجال المساواة بين المرأة والرجل.

وقال رئيس الوزراء: «لقد آن الأوان لكي تنفتح اليونان نحو المستقبل»، وكان قد واجه انتقادات فور توليه مهامه بسبب تعيين امرأتين فقط في منصبين وزاريين في حكومته، مضيفًا: «نحن لا نخفي الواقع، المجتمع اليوناني لا يزال يشهد تمييزا بحق النساء، لكن هذا الأمر يتغير من الآن فصاعدا، بدءا بقمة هرم السلطة».

وفيما هناك امرأة من كل خمس نساء في اليونان عاطلة عن العمل، حققت ساكيلاروبولو اختراقا حين أصبحت أول امرأة على رأس أعلى محكمة في البلاد في أكتوبر 2018 بتسمية من رئيس الوزراء السابق ألكسيس تسيبراس، ولا تنتمي ساكيلاروبولو إلى أي حزب سياسي وهي من دعاة تحسين حقوق المرأة، مطلقة، ولديها ولد.

قيم تقدمية

ورحب زعيم المعارضة اليسارية بالقول: «لقد خدمت على الدوام العدالة وحماية الحقوق الفردية والحيادية الدينية للدولة. إن انتخابها يكافئ القيم التقدمية التي دافعت عنها بصفتها قاضية». وساكيلاروبولو حائزة إجازة في القانون الدستوري وقانون البيئة من جامعتي أثينا وباريس-السوربون، وهي ابنة قاض في المحكمة العليا دافع عن حقوق اللاجئين والأقليات والحريات المدنية.

لكنها تميزت بشكل خاص في ملفات حماية البيئة مع الحرص في الوقت نفسه على الحفاظ على الاستثمار في البلاد التي شهدت أزمة مالية استغرقت عقدا من الزمن. وواجهت في هذا الإطار انتقادات لأنها دافعت عن مشروع استثمار مثير للجدل لشركة مناجم كندية في شمال البلاد.

ووصولها إلى رأس السلطة في اليونان لولاية من خمس سنوات سيكون ورقة رابحة في يد الحكومة المحافظة التي تراهن على الطاقة المراعية للبيئة من أجل إنهاض البلاد، ومن شبه المؤكد أنها ستحصل من الدورة الأولى على أكثر من المئتي صوت المطلوبة لخلافة الرئيس المحافظ بروكوبيس بافلوبولوس، الذي تنتهي ولايته في مارس، وأعلنت التنظيمات السياسية الممثلة في البرلمان اليوناني أنها ستصوت لها بغالبية كبرى.

وإذا لم يمتنع أحد عن التصويت، سيمكن للقاضية أن تعتمد على أصوات 158 نائبا من حزب «الديموقراطية الجديدة» المحافظ الحاكم و86 من حزب سيريزا اليساري و22 نائبا من حركة «كينال».

وكتب إلياس ماغلينيس في افتتاحية جريدة «كاثيميريني» المحافظة: «هذا التعيين يشكل نجاحا كبيرا واستراتيجيا سيفتح آفاقا جديدة للمستقبل»، مضيفة: «إنها تحمل ذهنية توافق في هذه الأوقات الصعبة للسياسة الخارجية» في إشارة إلى التوتر الحالي مع تركيا المجاورة حول مسائل التنقيب عن النفط والحدود البحرية وتدفق المهاجرين.