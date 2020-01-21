مصادر غربية ترجح كشف ترامب موعد نشر «صفقة القرن» قريبا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 يناير 2020, 07:36 مساء

قالت مصادرغربية إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب يتجه إلى اتخاذ قرار بموعد نشر خطته لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، المعروفة باسم «صفقة القرن» قريبًا جدًّا.

وأضافات المصادر أن هناك احتمالًا بأن يتم نشر الخطة قبل نهاية الشهر الجاري، وربما يوم الإثنين أو الثلاثاء منالأسبوع المقبل، بحسب وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.

50 مليار دولار استثمارات ومليون وظيفة للفلسطينيين و«تسوية غامضة».. تعرف على أبرز ملامح «صفقة القرن»

ولكن مصدر أميركي، رفض كشف اسمه، اكتفى بالقول لوكالة «آكي» الإيطالية إنه «لم يتم اتخاذ قرار بشأن الموعد، الرئيس ترامب قد يتخذ قرارًا قريبًا ولكن هذا لم يحدث حتى الآن».

وسيصل المستشار الخاص وصهر الرئيس الأميركي ترامب، غاريد كوشنر، إلى إسرائيل يوم الأربعاء وسيلتقي على الأرجح رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وزعيم حزب «أزرق أبيض» بيني غانتس.

وذكر موقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي أن فريق ترامب للسلام يدرس حاليًا ما إذا كان سيصدر خطة السلام الإسرائيلية- الفلسطينية، التي طال انتظارها قبل انتخابات مارس، ووفقًا لمصادر أميركية وإسرائيلية فإن واشنطن كانت في خضم «مباحثات مكثفة».

خامنئي يدعو إلى إفشال «صفقة القرن»: جريمة بحق البشرية

وخلال جولتي الانتخابات في العام 2019، قال مسؤولو ترامب مرارًا إنهم سوف ينتظرون حتى انتهاء العملية الديمقراطية في إسرائيل قبل كشف الاقتراح. ومع جولة انتخابات ثالثة قادمة، يمكن أن يقوم البيت الأبيض في نهاية الأمر بإرجاء الخطة إلى أجل غير مسمى؛ لعدم رغبته بطرحها في منتصف دورة الانتخابات الرئاسية الأميركية للعام 2020.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

آلية عزل الرئيس الأميركي بين محاكمتي ترامب وكلينتون
دولى
34 ألفا و582 جريمة قتل في المكسيك خلال عام
دولى
تفاصيل جديدة عن خليفة أبوبكر البغدادي في قيادة «داعش»
عربى
الهوني يتوج بجائزة أفضل لاعب ليبي لعام 2019
رياضة محلية
فرانس برس: مصير السلام في ليبيا لا يزال غامضاً بعد مؤتمر برلين
ليبيا
مجلس الاتحاد الأوروبي يعد مقترحات لتعزيز «الامتثال لوقف إطلاق النار في ليبيا»
ليبيا
سلامة: مغادرة كل المقاتلين غير الليبيين «بأسرع وقت» أهم أهداف اللجنة العسكرية
ليبيا
المعارضة الروسية تنظم احتجاجا كبيرا على خطة بوتين «الحكم للأبد» في فبراير
دولى
بطريقة سينمائية.. فرار 80 سجينًا في باراغواي عبر نفق
دولى
لجنة متابعة دولية للإشراف على تنفيذ نتائج «برلين»
ليبيا
أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لقمة برلين بشأن ليبيا
ليبيا
غوتيريس: تشكيل لجنة عسكرية من طرفي النزاع في ليبيا (5 + 5) خلال أيام
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مؤتمر برلين.. عودة إلى العملية السياسية أم عودة إلى مربع «الصخيرات»