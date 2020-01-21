مصادر غربية ترجح كشف ترامب موعد نشر «صفقة القرن» قريبا

قالت مصادرغربية إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب يتجه إلى اتخاذ قرار بموعد نشر خطته لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، المعروفة باسم «صفقة القرن» قريبًا جدًّا.

وأضافات المصادر أن هناك احتمالًا بأن يتم نشر الخطة قبل نهاية الشهر الجاري، وربما يوم الإثنين أو الثلاثاء منالأسبوع المقبل، بحسب وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.

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ولكن مصدر أميركي، رفض كشف اسمه، اكتفى بالقول لوكالة «آكي» الإيطالية إنه «لم يتم اتخاذ قرار بشأن الموعد، الرئيس ترامب قد يتخذ قرارًا قريبًا ولكن هذا لم يحدث حتى الآن».

وسيصل المستشار الخاص وصهر الرئيس الأميركي ترامب، غاريد كوشنر، إلى إسرائيل يوم الأربعاء وسيلتقي على الأرجح رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وزعيم حزب «أزرق أبيض» بيني غانتس.

وذكر موقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي أن فريق ترامب للسلام يدرس حاليًا ما إذا كان سيصدر خطة السلام الإسرائيلية- الفلسطينية، التي طال انتظارها قبل انتخابات مارس، ووفقًا لمصادر أميركية وإسرائيلية فإن واشنطن كانت في خضم «مباحثات مكثفة».

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وخلال جولتي الانتخابات في العام 2019، قال مسؤولو ترامب مرارًا إنهم سوف ينتظرون حتى انتهاء العملية الديمقراطية في إسرائيل قبل كشف الاقتراح. ومع جولة انتخابات ثالثة قادمة، يمكن أن يقوم البيت الأبيض في نهاية الأمر بإرجاء الخطة إلى أجل غير مسمى؛ لعدم رغبته بطرحها في منتصف دورة الانتخابات الرئاسية الأميركية للعام 2020.