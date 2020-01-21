المعارض الفنزويلي خوان غوايدو يلتقي جونسون في لندن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 يناير 2020, 05:49 مساء
المعارض الفنزويلي خوان غوايدو خلال مؤتمر صحفي في بوغوتا، 20 يناير 2020. (أ ف ب)

يلتقي المعارض الفنزويلي، خوان غوايدو، الذي تعترف به نحو 50 دولة رئيسا موقتا لفنزويلا، الثلاثاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في لندن، كما أكدت الحكومة البريطانية.

واستقبل وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب غوايدو بعد الظهر، ويتوقع أن ينضم إليهما جونسون، حسب الحكومة، وفق «فرانس برس».

وأعلنت ناطقة باسم رئيس الوزراء البريطاني: «المملكة المتحدة اعترفت به رئيساً موقتاً. نعتبر، مع شركائنا الدوليين، أنه الشخص الأفضل لإخراج فنزويلا من الأزمة الحالية، في ظل غياب رئيس منتخب بشكل شرعي».

وغوايدو ممنوع من مغادرة الأراضي الفنزويلية، لكنه التقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في كولومبيا الأحد، ومن المتوقع أن يقابل الأربعاء في بروكسل مسؤول السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. كما يفترض أن يشارك الخميس في مؤتمر دافوس في سويسرا.

وغوايدو الذي أعيد انتخابه في 5 يناير رئيسا لمجلس النواب الفنزويلي، أعلن نفسه قبل عام رئيسا موقتا لفنزويلا، معتبرا أن مادورو «اغتصب» للسلطة بسبب «تزوير» شاب إعادة انتخابه العام 2018. واعتبرت الحكومة الفنزويلية أن جولة غوايدو الخارجية «بلا معنى»، ووصفه المسؤول الفنزويلي الكبير ديوسدادو كابييو بأنه «خادم ذهب للقاء أسياده في كولومبيا».

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