34 ألفا و582 جريمة قتل في المكسيك خلال عام

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 يناير 2020, 01:32 مساء
إحدى عمليات الشرطة المكسيكية في ولاية تلاجو مولكو دي زونيغا، 21 يونيو 2019. (فرانس برس).

أعلنت السلطات المكسيكية تسجيل البلاد 34 ألفا و582 جريمة قتل في العام 2019، في أكبر عدد يسجل منذ 1997، السنة التي بدأ فيها تعداد هذه الحوادث، وبما يعني أن هناك 95 جريمة قتل تحدث يوميا في المعدل، أو أربع جرائم في الساعة، وفق ما نشرت وكالة «فرانس برس» الثلاثاء.

وشهدت المكسيك التي يبلغ عدد سكانها 126 مليون نسمة وتعاني من انتشار العنف، تفاقما في الوضع منذ 2006 عندما كلف الجيش بمكافحة تهريب المخدرات، ومنذ ذلك التاريخ، قتل حوالي 275 ألف شخص في البلاد حسب الأمانة التنفيذية للنظام الوطني للأمن العام التي لا تحدد عدد الجرائم المرتبطة بالجريمة المنظمة.

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وكان العدد الذي سجل في 2018 وهو 33 ألفا و743 جريمة، يعد رقما قياسيا. ويؤكد الرئيس اليساري أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الذي احتفل في الأول من ديسمبر بمرور عام على توليه الرئاسة أن العنف سيتراجع بفضل مكافحة الفقر والإقصاء وتخفيف اللجوء إلى القوة ضد المجرمين.

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