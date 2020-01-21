مخاوف روسية من فيروس كورونا وممثل لـ«بوتين» يتدخل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 يناير 2020, 11:26 صباحا
فحص حرارة عامل مهاجر في محطة قطار ببكين، 21 مايو 2003 (فرانس برس).

يتواصل الممثل الخاص الروسي لدى منظمة «شنغهاي»، باختيير خاكيموف، مع مسؤولين من بكين لتبادل المعلومات حول فيروس كورونا جديد في الصين، وإذا لزم الأمر ستستخدم آليات لمكافحته، حسبما ذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وقال خاكيموف خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: «هناك آليات وعمل جيد للهياكل المسؤولة عن الرعاية الصحية والوبائية، أنا مقتنع بأن الاتصالات حول المستجدات تتم وفق الخطط».

وينتشر فيروس كورونا عبر العطس ولمس الشخص المصاب ويؤدي إلى إصابة الأشخاص بالإنفلونزا أو بعض الأمراض التنفسية. وقال الإعلام الرسمي الصيني إن الفيروس الجديد يختلف عن أنواع فيروس كورونا المنتشرة سابقا.

وظهرت حالات محتملة مشابهة في كل من هونغ كونغ وكوريا الجنوبية.

ويزيد الفيروس الجديد المخاوف من إعادة انتشار أوبئة مثل مرض الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) الذي أدى لإصابة ثمانية آلاف شخص ووفاة 800 آخرين في الصين وعدة دول أخرى بين عامي 2002 و2004.

وانتشر الفيروس الجديد في مدينة ووهان بوسط الصين. وصباح اليوم، أعلنت السلطات الصينية وفاة رجل يبلغ من العمر 89 عاما جراء الفيروس الجديد الشبيه بفيروس «كورونا» المسبب لمتلازمة «سارس» التنفسية الحادة، في رابع حالة وفاة تسجل بسبب هذا الفيروس الذي تفشى في سائر أنحاء البلاد.

وأصيب حتى اليوم أكثر من 200 شخص بهذا الفيروس الذي امتد انتشاره إلى ثلاث دول آسيوية أخرى هي اليابان وتايلاند وكوريا الجنوبية.

ومنظمة «شنغهاي» للتعاون هي منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية، تأسست في 15 يونيو 2001 وتضم كلا من: روسيا والصين وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان.

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