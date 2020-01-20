لوكسمبورغ تدعو الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 يناير 2020, 09:16 مساء
زير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن. (أ ف ب)

قال وزير خارجية لوكسمبورغ، جان أسلبورن، إنه يجب على الاتحاد الأوروبي توجيه رسالة قوية من خلال الاعتراف بدولة فلسطين.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين قبيل مشاركته في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحسب «الأناضول».

وأشار إلى أن أوروبا دعمت على الدوام حل قيام الدولتين وفق حدود العام 1967. ولفت إلى أن الولايات المتحدة ترى بأن سياستها إزاء بناء المستوطنات الإسرائيلية لا تتعارض مع القانون الدولي، مؤكدا في الوقت نفسه على أنّ استمرار الولايات المتحدة في سياستها هذه، سيجعل من حل الدولتين غير ممكنا.

ودعا وزير خارجية لوكسمبورغ الاتحاد الأوروبي لتوجيه رسالة قوية من خلال الاعتراف بدولة فلسطين.

وأوضح بأن دول الاتحاد الأوروبي يمكنها اتخاذ قرار الاعتراف بدولة ما من عدمه بنفسها، وأنه في حال اعتراف عدد من دول الاتحاد الاوروبي بدولة فلسطين، سيظهر بأنها تهتم لأمر هذا البلد بموجب القانون الدولي. وشدّد على أن اتخاذ قرار الاعتراف لن يتعارض مع مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.

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