عواصف رملية تجتاح أستراليا المنكوبة جراء الحرائق

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 يناير 2020, 08:40 مساء
عاصفة رملية في ولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا، 17 يناير 2020. (أ ف ب)

ضربت عواصف رعدية ترافقها حبات بَردٍ الإثنين بعض المناطق في شرق أستراليا بعد عواصف رملية في مناطق أخرى منكوبة جراء الحرائق التي تجتاح البلاد من أشهر عدة.

وشهدت كانبيرا الإثنين تساقطاً عنيفاً لحبات بَردٍ تسببت باقتلاع أغصان الأشجار. وطلبت أجهزة الطوارئ من السكان وضع السيارات في مكان آمن وعدم ركنها تحت الأشجار أو تحت خطوط التيار الكهربائي، وفق «فرانس برس».

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وحثّ مكتب الأرصاد الجوية السكان في ولاية نيو ساوث ويلز، بمن فيهم سكان سيدني، على الاستعداد لوصول العاصفة. وأشار المكتب إلى أن «عواصف رعدية قد تتسبب بأضرار وبرياح مدمّرة وربما (بتساقط) حبات بردٍ هائلة أحيانا وبهطول أمطار غزيرة قد تؤدي إلى فيضانات مفاجئة في الساعات القادمة».

«فيلم نهاية العالم»
نُقل شخصان يبلغان من العمر 16 و24 عاماً كانا متواجدين في الجبال الزرقاء السياحية بعد أن أصيبا بجروح جراء صاعقة. وقال مدير الإسعافات في نيو ساوث ويلز غريغ مارشال «هما محظوظان لأنهما لا يزالان على قيد الحياة». وأضاف «لو كانا أقرب بسنتيمتر واحد، لكانا أصيبا مباشرة بالصاعقة، ما كان يمكن أن يكون مميتاً». وكان الجريحان الإثنين في حال مستقرة.

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وتُظهر مشاهد مذهلة تمّ تصويرها في عطلة نهاية الأسبوع في ولاية نيو ساوث ويلز تقدم سحابة ضخمة من الغبار والتراب نحو مناطق نائية. وفي دوبو خصوصاً، على بعد 400 كلم نحو شمال كانبيرا، وصف سكان الظلام المسيطر على الأجواء في وسط النهار.

وقالت آشلي هال في مدينة دوبو «نحن معتادون على وجوب إزالة الغسيل المنشور بسرعة وإطفاء أجهزة التبريد وإغلاق الأبواب والنوافذ قبل وصول العاصفة الرملية». وأضافت أن هذه العاصفة كانت «أكثر حدة بكثير».

وتابعت «بصراحة، كان ذلك مثل فيلم نهاية العالم، موجة ضخمة تصل وهي مخيفة فعلاً، لكنني كنت أفضّل أن تجلب الشتاء بدلاً من الغبار».

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