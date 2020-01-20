هجوم مسلح ضد مركز للأمم المتحدة في شمال نيجيريا

قوات تابعة للجيش النيجيري. (أرشيفية: الإنترنت)

شن مسلحون «هجومًا عنيفًا جدًّا» ضد معسكر للأمم المتحدة في مدينة نائية في شمال شرق نيجيريا قرب الكاميرون، وهي منطقة تشهد تمردًا لـ«متطرفين» من تنظيمي «بوكو حرام» و«الدولة الإسلامية» في غرب أفريقيا، بحسب الأمم المتحدة ومصادر أمنية.

وأحرق «المتطرفون» مباني ونهبوا مساعدات إنسانية، وفق ما أكدت المصادر. ووصل المهاجمون السبت قرابة الساعة 20.00 إلى نغالا على متن شاحنات، وكانوا مسلحين برشاشات. وهاجموا مركز التنسيق الإنساني القريب من مخيم للنازحين، الذي يؤوي خمسة آلاف شخص يعتمدون على المساعدات الإنسانية، بحسب «فرانس برس».

وقال موظف في المركز: «أطلق المهاجمون النار من رشاشاتهم، واستخدموا قذائف آر بي جي. وتمكن العسكريون الذين يحرسون المكان من إجلاء الموظفين نحو قاعدة قريبة بينما تواصلت المعارك»، مضيفًا: «لم يصب أي موظف في المركز الإنساني بجروح».

وأكد عامل آخر في المركز الإنساني أن المتطرفون «نهبوا حظائر وأخذوا معهم طعامًا ودواءً وأحرقوا خمس سيارات». وأعلن مصدر عسكري أنه تم ردع المهاجمين بعد تبادل إطلاق النار لوقت طويل، قتل خلاله «عسكري وأربعة إرهابيين»، وهي حصيلة لم تؤكدها الأمم المتحدة ولا السلطات النيجيرية.

ودان المنسق الإنساني للأمم المتحدة في نيجيريا، إدوارد كالون، الهجوم «العنيف جدًّا ضد مركز إنساني مهم جدًّا في المنطقة». وأضاف: «احترق قسم كامل من المنشأة وكذلك السيارات التي تستخدمها وكالة الأمم المتحدة في التنقل ونقل المساعدات».

وقال: «هذا الهجوم هو الأخير من بين عدد كبير من الهجمات التي تستهدف مباشرة عاملين في المجال الإنساني والمساعدة التي نوفرها» في شمال شرق نيجيريا. وبحسب الأمم المتحدة، قُـتل 12 عاملًا في المجال الإنساني في البلاد في العام 2019. وأنشئ معسكر نغالا في يناير بعد عودة آلاف اللاجئين النيجريين من الكاميرون.

وأسفر النزاع مع «بوكو حرام» وتنظيم «داعش» في غرب أفريقيا عن مقتل 35 ألف شخص، ونزوح نحو مليونين منذ العام 2009.