مقتل أربعة بينهم طفل في حريق أنبوب للنفط بنيجيريا

حريق أنبوب للنفط في لاغوس في 15 مايو 2008 (فرانس برس).

قُتل أربعة أشخاص واحترق عدد من المحال التجارية والآليات في حريق أنبوب للنفط هاجمه لصوص محروقات بالقرب من مدينة لاغوس في نيجيريا، كما ذكرت أجهزة الطوارئ المحلية.

وقال منسق الوكالة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في المنطقة، إبراهيم فارينلوي، لوكالة «فرانس برس»: «عثرنا على جثث رجلين وامرأة وابنها في مكان الحريق صباح اليوم». وأضاف أن العديد من المباني والمحال التجارية وبعض الآليات دمرت.

والحادث الذي وقع مساء أمس الأحد في منطقة ابولي ايغبا، هو الأخير في سلسلة هجمات على أنابيب نفط من قبل لصوص محروقات، أسفرت عن سقوط مئات القتلى في نيجيريا أكبر دولة منتجة ومصدرة النفط في أفريقيا.