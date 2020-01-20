«نيويورك تايمز» تعلن دعمها مرشحتين ديمقراطيتين في انتخابات الرئاسة الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 يناير 2020, 09:43 صباحا
المرشحون للانتخابات الرئاسية- من أعلى اليسار: برني ساندرز ووارن وكلوبوشار وبينيت وبوكر (فرانس برس).

أعلنت جريدة «نيويورك تايمز» أنها تدعم المرشحتين الديمقراطيتين للانتخابات الرئاسية، عضوي مجلس الشيوخ «إليزابيث وارن» و«إيمي كلوبوشار»، موضحة أنها لم تتمكن- للمرة الأولى- من حصر تأييدها بمرشح واحد.

ولتبرير اختيارها المرشحتين الديمقراطيتين اللتين تقدمان برنامجين مختلفين جدا، أكدت الصحيفة العريقة أنها تريد الجمع بين خيار راديكالي تمثله وارن، وآخر واقعي تجسده كلوبوشار، وفق «فرانس برس».

وأضافت الجريدة في افتتاحيتها أمس الأحد أن «جدلا مهما يجري حاليا بين هاتين الرؤيتين اللتين يمكن أن تحددا مستقبل الحزب وربما البلاد».

وأشارت إلى أن «البعض داخل الحزب يعتبر الرئيس ترامب يمثل انحرافا ويؤمن بأن عودة لأميركا أكثر عقلانية أمر ممكن، وهناك الذين يعتقدون أن الرئيس ترامب هو ثمرة نظامين سياسي واقتصادي فاسدين إلى درجة تتطلب تغييرهما».

راديكالي وواقعي
وتابعت أن النموذجين الراديكالي والواقعي يستحقان دراسة جدية «لذلك ندعم المرشحتين الأكثر فاعلية في مقاربتيهما. إنهما إليزابيث وارن وإيمي كلوبوشار».

وتحتل وارن التي تمثل الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي مرتبة متقدمة في استطلاعات الرأي، بعد نائب الرئيس السابق جو بايدن وخصمه اليساري بيرني ساندرز.

ورأت«نيويورك تايمز» أن «الطريق الواجب اتباعه لاختيار وارن (في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي) مليئة بالعقبات لكن لا يصعب تصورها»، مشيدة بميزات كلوبوشار التي تتخذ مواقف أكثر اعتدالا، مع أنها تحتل مرتبة متدنية في استطلاعات الرأي.

وكتبت أن خبرتها الطويلة في مجلس الشيوخ وقدرتها المثبتة على جمع المعسكرين يجعلان منها خبيرة في التسويات وشخصية يمكن أن تتمكن من جمع جناحي الحزب وربما الأمة. وتابعت أنها تتمنى فوز الأفضل بينهما.

وللمرة الأولى، عرضت الجريدة وفي برنامج تلفزيوني عملية اختيار مرشحها المفضل. وقد تضمن مقابلات مع تسعة مرشحين.

ولم يتمكن الرجال السبعة بمن فيهم المرشحان الأوفر حظا للفوز بترشيح الديمقراطيين لمنافسة ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، من إقناع هيئة تحرير الجريدة.

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