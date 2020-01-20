ترامب: الاتفاق التجاري مع الصين «أفضل بكثير» مما توقعت

الرئيس الأميركي دونالد ترامب، (أرشيفية: الإنترنت)

رحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، بالاتّفاق التجاري مع الصين، معتبرًا أنه «أفضل بكثير» مما كان يتوقعه، كما وصفه بـ«النجاح الكبير» للولايات المتحدة.

وأضاف: «أعتقد أنّ الصين ستفعل كل ما في وسعها لإثبات أنّ الاتفاق الموقع يعد جيدا، إنه أكثر أهمية وأفضل بكثير مما كنت أتوقع الحصول عليه»، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

كذلك، أشاد ترامب بالفصل الجديد في العلاقات مع بكين والتي اعتبر أنها «الأفضل بيننا منذ سنوات عدة»، متابعا: «الصين تحترمنا الآن». وكان ترامب وقع الأربعاء مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو اتفاقا تجاريا يشكل على حد قوله «محطة تاريخية» تعلق الحرب التجارية غير المسبوقة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

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من جهته، أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ في رسالة موجهة إلى ترامب وتلاها المفاوض الصيني أنّ الاتّفاق سيكون مفيدًا «للصين والولايات المتحدة والعالم أجمع». وتعهدت الصين بشراء منتجات أميركية إضافية بقيمة 200 مليار دولار خلال السنتين المقبلتين، بموجب الاتفاق الذي نُشر نصه الكامل بصفحاته الـ94 الأربعاء.

وتهدف زيادة الواردات الصينية من المنتجات الأميركية إلى تقليص العجز التجاري الأميركي تجاه الصين، وهو من أبرز مطالب البيت الأبيض. كما يتضمن الاتفاق المرحلي بنودا تتعلق بحماية الملكية الفكرية وشروط نقل المعرفة التكنولوجية، وهما كذلك من أولى المطالب الأميركية.