معارض فنزويلي بارز يزور كولومبيا للقاء وزير الخارجية الأميركي

المعارض الفنزويلي خوان غوايدو، خلال حفل تنصيبه رئيسا للبرلمان، 5 يناير 2019 (أ ف ب)

توجّه المعارض الفنزويلي خوان غوايدو الذي تعترف نحو خمسين دولة به رئيساً بالوكالة لفنزويلا، إلى كولومبيا حيث يُفترض أن يلتقي وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، وفق ما أعلن نائب فنزويلي الأحد.

وقال النائب ستالين غونزاليز إن غوايدو سيلتقي بومبيو في بوغوتا حيث يبدأ وزير الخارجية الأميركي الإثنين جولةً في أميركا اللاتينية وفي منطقة البحر الكاريبي، وفق «فرانس برس».

وغوايدو الذي أُعيد انتخابه في الخامس من يناير على رأس البرلمان الهيئة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة في فنزويلا، يحاول منذ عام إطاحة الرئيس نيكولاس مادورو من دون جدوى. ويعتبر المعارض أن مادورو «مغتصب للسلطة».