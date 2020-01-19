إيران لن تسلم الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية لكييف

فرق الإنقاذفي موقع تحطم الطائرة الأوكرانية في طهران. (أ ف ب)

ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن إيران تسعى لتحليل الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية التي أُسقطت هذا الشهر، ونفت تقريرًا سابقًا عن اتخاذ قرار بإرسالهما لأوكرانيا.

وكانت كندا، التي كان 57 من مواطنيها على متن الطائرة المنكوبة التي كانت تُقل 176 شخصًا قُتلوا جميعًا، دعت مع دول أخرى، فقدت مواطنين في الحادث، إيران إلى إجراء تحقيق شامل، وقالت إن بيانات الرحلة ومسجلات الصوت يجب تحليلها في الخارج، بحسب «رويترز».

وصول جثامين ضحايا الطائرة الأوكرانية إلى كييف

وأضافت أوتاوا أن الصندوقين الأسودين يجب إرسالهما لفرنسا، بعد أن اعترف الجيش الإيراني بإسقاط رحلة طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية رقم 752 خطأ في أعقاب الضربات الجوية التي تبادلتها الولايات المتحدة وإيران.

وقال حسن رضائي فر، رئيس لجنة التحقيقات بالحوادث الجوية بمنظمة الطيران المدني الإيرانية للوكالة، «نحاول استخلاص البيانات من الصندوقين الأسودين هنا في إيران. وبخلاف ذلك، فالخيارات المطروحة أمامنا هي أوكرانيا وفرنسا، لكن لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن بشأن إرسالهما لدولة أخرى».

وكانت وكالة أنباء «تسنيم» الإيرانية شبه الرسمية، قالت يوم السبت، إن الصندوقين الأسودين يجري إرسالهما إلى أوكرانيا. وأضافت أن إيران لن تحللهما في داخل البلاد. وذكرت أوكرانيا سابقًا أنها تتوقع أن تسلمها إيران الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة.