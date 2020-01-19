تساقط كثيف للثلوج في طهران يتسبب في تأجيل رحلات جوية

مشهد من أحد شوارع طهران لدى تساقط الثلوج، 19 يناير 2020. (أ ف ب)

غطت ثلوج كثيفة شوارع طهران، الأحد، ما تسبب بإغلاق المدارس وتأجيل رحلات جوية، وفق ما أفادت السلطات في العاصمة الإيرانية.

وبدأت الثلوج تتساقط في وقت مبكر الأحد، وتسببت باضطراب حركة السير في بعض الطرق الرئيسية السريعة في المدينة. وقال رئيس شرطة المرور في طهران محمد رضا مهمندار للتلفزيون الرسمي: «علمنا أن الثلوج ستتساقط منذ الليلة الماضية، ويؤثر ذلك بطبيعته على حركة السير»، وفق «فرانس برس».

وأضاف: «كان هناك بعض الجليد على بعض الطرق السريعة شمال (طهران) وتمت الاستجابة سريعًا إلى الحوادث». وأُغلقت المدارس في جميع أحياء مدينة طهران وبعض أجزاء المحافظة في الصباح وبعد الظهر بسبب التساقط الكثيف للثلوج.

وتسببت الثلوج بتأخير رحلات جوية من وإلى مطار مهرآباد الدولي في طهران لساعات طويلة. وقال الناطق باسم هيئة الطيران الإيرانية رضا جعفر زاده: «ستستمر الرحلات في مهرآباد، لكن مع بعض التأخير بسبب غياب الرؤية الواضحة».

لكنه أشار إلى أن الرحلات لا تزال على موعدها في مطار الإمام خميني الدولي في طهران كذلك. ولاحقًا أوردت وكالة الأنباء الإيرانية أن الرحلات من مطار مهرآباد اُستُؤنفت ظهرًا بعد إلغاء أو تأخير أكثر من ثلاثين رحلة.

ويتوقع أن تتواصل الثلوج حتى الإثنين في طهران وغيرها من المحافظات الشمالية.