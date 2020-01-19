أميركا تفرض عقوبات على قائد إيراني لـ«تورطه» في قتل محتجين

وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو. (فرانس برس)

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، فرض عقوبات على جنرال بالحرس الثوري الإيراني يقود وحدات اتُّهمت بارتكاب مذبحة ضد المحتجين الإيرانيين في نوفمبر الماضي.

وأشارت الخارجية الأميركية إلى تقارير إعلامية عدة ومعلومات حصلت عليها من إيرانيين عبر خط هاتفي للإبلاغ باسم «مكافآت من أجل العدالة»، حسب وكالة «رويترز».

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وتشير هذه التقارير إلى أن وحدات يقودها الجنرال حسن شاهفار بور، «قتلت زهاء 148 شخصًا عندما استخدمت عربات مدرعة لتطويق محتجين هاربين، وأطلقت الرصاص من مدافع رشاشة على الحشد وإضرام النار أماكن احتمى بها المحتجون».

وقالت الوزارة إنها استهدفت شاهفار بور، وهو قائد عسكري في إقليم خوزستان حيث تقع بلدة ماهشهر، بموجب قانون أميركي يفرض حظرا على المسؤولين من حكومات أجنبية وأفراد أسرهم المقربين في حالة وجود «معلومات يعتد بها تفيد بضلوعهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان».

وكانت الخارجية الأميركية قالت في وقت سابق إنها تلقت تسجيلات مصورة للحرس الثوري وهو يفتح النار دون إنذار على محتجين في بلدة ماهشهر جنوب غرب إيران.

واندلعت في إيران مظاهرات حاشدة في نوفمبر الماضي احتجاجًا على زيادة أسعار الوقود، قالت منظمة العفو الدولية، إن 304 أشخاصًا على الأقل قُـتلوا خلالها بعد حملة التي شنتها السلطات الإيرانية لإخمادها.