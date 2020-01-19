مسيرة نسوية بالآلاف ضد ترامب في واشنطن

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 يناير 2020, 01:06 صباحا
مسيرة نسوية في واشنطن ضد الرئيس دونالد ترامب، 18 يناير 2020. (فرانس برس).

شاركت آلاف النساء، السبت، في مسيرة ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنظم سنويا، وأكدن معارضتهن المستمرة   للرئيس الجمهوري على الرغم من تراجع نسبة المشاركة مقارنة بالأعوام الماضية.

وأعربت مشاركات في المسيرة عن تخوفهن من فوز ترامب بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المقررة في نوفمبر من العام الجاري. وتجمع بضعة آلاف السبت في واشنطن فيما نظمت تظاهرات محدودة في نيويورك ومناطق أخرى، حسب وكالة «فرانس برس».

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وفي عام 2017 وغداة تنصيب ترامب شارك أكثر من ثلاثة ملايين شخص في تظاهرات ضده في مختلف أنحاء البلاد، إلا أن أعداد المحتجين في تراجع منذ ذاك العام.

وحملت كيم إيليوت البالغة 40 عامًا والمقيمة في واشنطن لافتة كتب عليها «أنا أشد غضبًا مما كنت عليه قبل ثلاث سنوات»، وقالت وبجانبها ابنتها البالغة سبعة أعوام :«كنا نعلم جميعًا أن ترامب سيكون فظيعًا، ولكنه كان أفظع مما كنا نعتقد».

وأقيمت التظاهرة في برد قارس ووسط تساقط الثلوج، واعتمر عدد من المشاركات قبعات زهرية في إشارة لمعارضة تعليقات ترامب المهينة للنساء، ورفعت كذلك لافتات كتب عليها «مكان النساء في المنزل وفي مجلس الشيوخ»، وأشاد المنظّمون بـ«التزام وحماسة ومثابرة» المشاركات في الحركة الاحتجاجية.

وقالت لورين سلونيغر البالغة 26 عامًا والمقيمة في إحدى ضواحي واشنطن إنها تريد توجيه رسالة إلى ترامب مفادها «نحن نعرف ما فعلته. وسنحاسبك على ذلك».

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