حرمان هاري وميغان من الألقاب الملكية والدعم المادي

الأمير هاري وزوجته ميغان، (بي بي سي).

أعلن قصر «باكنغهام»، اليوم السبت، حرمان دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميغان مركل من الألقاب الملكية، والمخصصات عامة، وقال إن الزوجين لن يكونا «عاملين في العائلة المالكة لبريطانيا، ولن يستخدما ألقاب صاحب السمو الملكي».

وقال القصر في بيان نقلته وكالة «سبوتنيك»، إن «هاري وميغان لن يتلقيا أموالًا عامة بعد الآن، وسيدفعان الأموال التي تنفق على تجديد كوخهما»، وأوضح أن الزوجين سيدفعان ما يقرب من 2.4 مليون جنيه إسترليني (3.1 مليون دولار) من أموال دافعي الضرائب التي تم إنفاقها في تجديد كوخهما بالقرب من قلعة و«ندسور».

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وأشار البيان إلى أن «هاري وميغان وابنهما أرتشي سيظلون دائمًا أعضاء محبوبين في العائلة المالكة»، ولفت إلى أن التأثيرات الجديدة على الأمير هاري وميغان ماركل سيتم بدء العمل بها من خريف 2020.

وأعربت الملكة إليزابيث عن سعادتها لتوصلها مع حفيدها الأمير هاري وزوجته إلى طريق «بنّاء وداعم إلى الأمام»، واعترفت بالتحديات التي واجهت حفيدها الأمير هاري وزوجته خلال العامين الماضيين، والتركيز الشديد على حياتهما، وقالت إنها تدعم رغبتهما في الحصول على المزيد من الاستقلالية.