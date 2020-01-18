سبعة مفقودين جراء انهيار ثلجي في جبال الهملايا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 يناير 2020, 08:14 مساء

فقد أربعة كوريين جنوبيين وثلاثة نيباليين إثر انهيار ثلجي في جبل أنابورنا، إحدى أعلى قمم جبال هملايا، على ما أعلنت السلطات النيبالية السبت، وحصل الانهيار الثلجي على علو يقرب من 3200 متر قرب المخيم الأساسي لتسلق جبل أنابورنا إثر تساقط كميات كبيرة من الثلوج الجمعة.

وقال المسؤول في وزارة السياحة النيبالية ميرا داكال لوكالة «فرانس برس» السبت «لقد أُحطنا علما بفقدان الاتصال مع أربعة كوريين جنوبيين وثلاثة نيباليين بعد الانهيار الثلجي. جرى إرسال فريق إغاثة إلى المكان مساء أمس».

وأشار قائد الشرطة المحلية دان باهادور كاركي إلى أن الطقس السيء يعيق عمليات الإغاثة، موضحًا: «الفريق في طريقه إلى المكان، لدينا أيضا طوافة مستعدة للانطلاق في حال تحسن الأحوال الجوية».

ويشهد جبل أنابورنا حوادث انهيار ثلجي كثيرة تسبب وفيات أكثر من الحوادث المشابهة في جبل إيفرست، أعلى قمة في العالم، وفي كوريا الجنوبية، أشار مسؤولون إلى أن الكوريين الجنوبيين المفقودين الأربعة كانوا في عداد فريق من المدرّسين المتطوعين العاملين مع أطفال في نيبال.

وأعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن بعثة مساعدة سترسل إلى نيبال، لافتة إلى أن عائلات المفقودين أُبلغوا بالحادثة، ويزور الآلاف سنويا منطقة أنابورنا لمشاهدة المناظر الخلابة لقمم جبال هملايا.

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