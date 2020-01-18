هندوراس تعلن أنها ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس

أعلن رئيس هندوراس خوان أورلاندو هرنانديز الجمعة أنّ حكومته ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس بمجرد أن تفتح دولة الاحتلال الإسرائيلي سفارة في تيغوسيغالبا.

وقال: «نحن فقط ننتظر قيام دولة إسرائيل بفتح مكتبها الدبلوماسي في تيغوسيغالبا، وسننقل السفارة إلى القدس»، وجاءت تصريحات رئيس هندوراس في بويرتو كورتيس، على بعد 200 كلم شمال تيغوسيغالبا، خلال «حفل استلام سفينة حربية اشترتها هندوراس من إسرائيل»، وذكّر خوان أورلاندو هرنانديز بأنّ بلاده افتتحت في اسبتمبر مكتبا تجاريا في القدس، كامتداد لسفارتها في تل أبيب.

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب اعلن في 6 ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة دولة الاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارة بلاده اليها من تل ابيب ما اثار استياء المجتمع الدولي والفلسطينيين.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، التي كانت تخضع للسيادة الأردنية كسائر مدن الضفة الغربية قبل احتلالها، وضمّتها لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، وتعتبر دولة الاحتلال الإسرائيلي القدس بشطريها «عاصمة أبدية وغير قابلة للتقسيم»، بينما يريد الفلسطينيون أن تكون القدس الشرقية عاصمة دولتهم المستقبلية.