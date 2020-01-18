هندوراس تعلن أنها ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 يناير 2020, 08:07 مساء

أعلن رئيس هندوراس خوان أورلاندو هرنانديز الجمعة أنّ حكومته ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس بمجرد أن تفتح دولة الاحتلال الإسرائيلي سفارة في تيغوسيغالبا.

وقال: «نحن فقط ننتظر قيام دولة إسرائيل بفتح مكتبها الدبلوماسي في تيغوسيغالبا، وسننقل السفارة إلى القدس»، وجاءت تصريحات رئيس هندوراس في بويرتو كورتيس، على بعد 200 كلم شمال تيغوسيغالبا، خلال «حفل استلام سفينة حربية اشترتها هندوراس من إسرائيل»، وذكّر خوان أورلاندو هرنانديز بأنّ بلاده افتتحت في اسبتمبر مكتبا تجاريا في القدس، كامتداد لسفارتها في تل أبيب.

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب اعلن في 6 ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة دولة الاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارة بلاده اليها من تل ابيب ما اثار استياء المجتمع الدولي والفلسطينيين.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، التي كانت تخضع للسيادة الأردنية كسائر مدن الضفة الغربية قبل احتلالها، وضمّتها لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، وتعتبر دولة الاحتلال الإسرائيلي القدس بشطريها «عاصمة أبدية وغير قابلة للتقسيم»، بينما يريد الفلسطينيون أن تكون القدس الشرقية عاصمة دولتهم المستقبلية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوابة «الوسط» تنشر أسماء أعضاء مجلس الدولة المختارين للمشاركة في الحوار السياسي ...
ليبيا
مؤتمر برلين غدا ... فهل يبدأ التوافق حول ليبيا؟
ليبيا
مغامرة لإعادة نسخة نادرة من ديوان حافظ الشيرازي
ثقافة وفن
تحسن مؤشرات الاقتصاد الليبي: نمو الناتج المحلي وتراجع التضخم وارتفاع الإيرادات ...
ليبيا
ولادة 4 توائم بمستشفى الجلاء في طرابلس‎
ليبيا
«يونيسف»: عشرات الآلاف من الأطفال في ليبيا معرضون للخطر جراء النزاع
ليبيا
«ألفابت» تنضم إلى «آبل» و«مايكروسوفت» وتبلغ عتبة الـ«تريليون» دولار
اقتصاد
عميد بلدية تازربو لـ«الوسط»: نقص الأطباء والمعلمين أبرز مشكلاتنا
ليبيا
توقعات بمعدل نمو ضعيف في ليبيا خلال 2020
ليبيا
تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس غامض في الصين
دولى
بعد هجوم حاد من نواب تونسيين.. الغنوشي: زيارة تركيا بحثا عن السلام في ليبيا لا ...
ليبيا
«فرانس برس»: الولايات المتحدة تعلن أن الإمارات ستتحمل كلفة جناحها في «إكسبو دبي»
اقتصاد
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طريقة جديدة للتخلص من السمنة