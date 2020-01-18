هندوراس تعلن عزمها نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس

رئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز في الأمم المتحدة في 25 سبتمبر 2019 (فرانس برس).

أعلن رئيس هندوراس خوان أورلاندو هرنانديز أنّ حكومته ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس بمجرد أن تفتح إسرائيل سفارة في عاصمة هندوراس، تيغوسيغالبا.

وقال في تصريحات أمس الجمعة: «نحن فقط ننتظر قيام إسرائيل بفتح مكتبها (الدبلوماسي) في تيغوسيغالبا، وسننقل السفارة إلى القدس». وجاءت تصريحات رئيس هندوراس في بويرتو كورتيس، على بعد 200 كلم شمال تيغوسيغالبا، خلال حفل استلام سفينة حربية اشترتها هندوراس من تل أبيب، وفق «فرانس برس».

وذكّر خوان أورلاندو هرنانديز بأنّ بلاده افتتحت في سبتمبر مكتبا تجاريا في القدس، كامتداد لسفارتها في تل أبيب.

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب أعلن في 6ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها من تل ابيب ما اثار استياء المجتمع الدولي والفلسطينيين.