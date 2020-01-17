مظاهرات «غاضبة» في الأردن تنديدًا باستيراد الغاز من إسرائيل

متظاهرون في الأردن يحملون لافتات تندد ببدء ضخ الغاز الإسرائيلي إلى عمان، 17 يناير 2020. (الإنترنت).

تظاهر مئات الأردنيين، الجمعة، وسط عمان مطالبين بإلغاء اتفاق بقيمة عشرة مليارات دولار بدأ الأردن بموجبه قبل نحو أسبوعين بالتزود بغاز من إسرائيل ولمدة 15 عامًا.

وانطلقت التظاهرة عقب صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني (وسط عمان) بمشاركة نحو 700 شخص، وسط هتافات ولافتات تندد بـ«اتفاق العار»، وردد المشاركون «تسقط اتفاقية الغاز، تسقط اتفاقية العار»، و«غاز العدو خيانة، والتطبيع خيانة» إضافة إلى «اللي طبع واللي خان باع القدس مع عمان»، وفق ما أفادت مراسلة وكالة «فرانس برس».

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كما رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «لن نرهن أنفسنا للاحتلال، ولن نكون شركاء في الجريمة»، و«غاز العدو احتلال»، إضافة إلى «اتفاق العار، استعمار».

وبدأ مطلع يناير الجاري ضخ الغاز الطبيعي للأردن بموجب اتفاق قيمته عشرة مليارات دولار لمدة 15 عاما مع شركة «نوبل إنيرجي» لتوريد الغاز من حقل «ليفياثان» البحري الإسرائيلي. ويعقد مجلس النواب الأردني الأحد المقبل جلسة لمناقشة مشروع قانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل.

وقوبل اتفاق تزود المملكة بالغاز من إسرائيل منذ توقيعه قبل أعوام برفض واسع شعبيًا وبرلمانيًا، فيما دافعت الحكومة الأردنية عن الاتفاق قائلة إنه «سيوفر 600 مليون دولار سنويًا من نفقات الدولة في مجال الطاقة». وطالب مجلس النواب الأردني في 26 مارس الماضي الحكومة بإلغاء الاتفاقية.

ويرتبط الأردن بمعاهدة سلام مع إسرائيل منذ العام 1994 أنهت عقودًا من حالة الحرب بين البلدين، إلا أنه «سلام بارد» على حد وصف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.