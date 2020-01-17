تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس غامض في الصين

مركز ووهان الطبي في وسط الصين حيث توفي مريض مصاب بفيروس غامض. (فرانس برس).

أعلن مسؤولون صينيون تسجيل ثاني حالة وفاة في البلاد بسبب فيروس غامض أصاب العشرات حتى الآن وظهر في بلدين آسيويين آخرين.

وقالت السلطات المحلية إن رجلا يبلغ 69 عاما توفي الأربعاء الماضي في مدينة ووهان في وسط الصين، التي يسود الاعتقاد أنها مركز انتشار هذا الفيروس التاجي الذي ينتمي إلى عائلة فيروس سارس المميت، وفق «فرانس برس».

الخوف من «سارس»

وتسبب تفشي الفيروس الغامض بحالة من القلق بسبب ارتباطه بفيروس سارس (متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد) الذي أودى بحياة 349 شخصا في الصين و299 في هونغ كونغ بين عامي 2002 و2003.

وأصيب 41 شخصا على الأقل حتى الآن بالتهاب رئوي مرتبط بالفيروس الجديد الغامض في الصين. وذكر بيان عن لجنة الصحة في مدينة ووهان، أمس الخميس، أن 12 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات في حين حالة خمسة آخرين خطرة.

وقالت اللجنة إن الرجل الذي توفي أصيب بالفيروس في 31 ديسمبر، وبعد خمسة أيام تدهور، حيث أصيب بالسل الرئوي وتعطلت العديد من وظائف أعضائه الداخلية.

حالات في اليابان وتايلاند

وقد تم اكتشاف حالتين أخريين مشابهتين في تايلاند واليابان، حيث ذكرت السلطات في كلا البلدين أن المصابين سبق أن زارا مدينة ووهان الصينية قبل دخولهما المستشفى. وأعلنت السلطات في ووهان أن سوقا للمأكولات البحرية هي مركز تفشي الفيروس، وقد جرى إغلاق هذه السوق في الأول من يناير الجاري.

وحتى الآن لم يتم تأكيد إن كانت العدوى من شخص إلى آخر هي سبب تفشي الفيروس، لكن لجنة الصحة قالت إن هذه الفرضية لا يمكن استبعادها.